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陳茂波：港成資金安全港 拆息低料維持一段時間

【明報專訊】財政司長陳茂波表示，本月港府將會發表第二份有關數字資產在港發展的政策宣言，內容圍繞金融服務與創新結合、拓展數字資產應用場景等。談及地緣政治變局時，他指近期有很多資金湧到香港，令香港成為「資金安全港」，同時銀行之間拆息利率非常低，預計可能維持一段時間。

稱本月發表第二份數字資產宣言

陳茂波昨出席2025財新夏季峰會，於致辭中指當局已推出數字資產交易平台發牌制度、穩定幣發牌制度，並正推進針對託管與場外交易的規管安排。

談及港股時，陳茂波指出，過去一年本港股票市場表現及銀行存款增加，反映國際投資者以資金及實際行動對香港資本市場投下信心一票，特區政府正積極爭取更多內地龍頭企業來港，歡迎更多中概股回流。

兩年半吸引逾21萬人才來港

陳茂波又表示，在其他金融領域，包括資產管理和綠色金融，香港都屬亞洲領先，繼續大有可為。據估計，香港在2027年將會成為全球最大的跨境資產和財富管理中心。至於搶人才相關事宜，他透露，本港自2022年底起已吸引了超過21萬人才來港，當局會把人才用好、留住，支持相關人士開展事業。

在對談環節期間，陳茂波稱過去兩年在地緣政治格局變化中，外地媒體和投資者對國家和香港有很多誤解，以為不安全及經濟差，但相關人士到訪本港或內地後已改變看法。他還表示，最近很多歐美資金加大在內地和香港的資產比重，特區政府未來將以穩定逐步發展作為基點，繼續推進經濟發展。