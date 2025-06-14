以伊衝突嚇散亞洲股匯 港股失24000

【明報專訊】以色列向伊朗發動攻擊，觸發中東地緣政局緊張，市場憂慮區內石油出口受影響，紐約期油曾急升14%，至每桶77.6美元，創4個半月高位。資金避險情緒升溫，金價曾升逾1%，而日圓及瑞郎兌美元分別曾升0.5%至0.6%，美匯指數曾升0.7%，重新收復98關口。亞洲股匯齊跌，其中韓圜曾跌1%最傷，港匯曾低見7.8497，直逼弱方下限，日圓亦由高位急回。恒指最多跌261點，收市僅跌0.59%或142點，報23,892點，抗跌力在亞股中相對較強，「三桶油」及金股齊逆市做好。