內地5月新增貸款6200億 遜預期 分析：產能過剩減借貸意欲 需財策撐經濟

明報記者 歐陽偉昉

官媒：5月減息利之後貸款數據

按細項劃分，5月住戶貸款增加540億元，按年少增217億元，與消費相關的短期貸款減少208億元，連續兩個月收縮，與按揭相關的中長期貸款增746億元，按年多增232億元。企事業單位5月新增貸款5300億元，按年少增2100億元，中長期增近3300億元，按年少增約1700億元。截至5月底，廣義貨幣（M2）餘額按年增長7.9%，低於預期的8.1%，狹義貨幣（M1）餘額按年增長2.3%，則高於預期的1.7%，或反映企業在往來帳戶存放更多營運資金的意願上升。

人行旗下《金融時報》引述業內人士稱，業內普遍對下一步貸款數據保持樂觀，除了5月減息支持貸款需求增長，外貿企業為應對關稅衝擊加快多元化發展，增加相關信貸需求，上月中美達成協議大幅降低關稅，外貿企業搶出口也加快信貸需求。個人貸款則受惠房地產市場交易繼續回暖，按揭貸款投放有所增多，另外「618」購物節提前至5月中開始、以舊換新政策帶動耐用品消費較快增長，亦對個貸有利。

5月社融增量2.3萬億 低預期

另今年首5個月社融增量18.63萬億元，據此計算，5月社融增量2.29萬億元，低於市場預期的2.33萬億元，當月政府債券淨融資額達1.46萬億元，為增量主要來源，相對向實體經濟發放的人民幣貸款增加5960億元，企業債券和非金融企業境內股票淨融資，分別為1496億元和152億元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，截至5月底社融存量按年增8.7%，增速與4月持平，信貸增長自去年第四季初低位穩定，不過內地持續減息降準，對推動貸款反彈作用有限，企業憂慮經濟前景令他們貸款時較為審慎，不少企業有產能過剩問題，融資擴產的意願和能力亦有限，另外房地產較慢復蘇亦未能帶動貸款需求。