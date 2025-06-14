大行調高目標價 周大福最多升11%

料2026年財年次季同店銷售急彈

大華繼顯引述周大福管理層指出，2026財年將回歸「高質量增長」，公司同店正處轉捩點，周大福其招牌系列銷售亦超出預期，如傳福系列首年錄得40億元銷售，遠高於該行預測的32億元。而今年4至5月的內地同店銷售僅跌2.7%，遠較2025財年第四季跌幅8.7%為佳。該行並不預期6月份表現會轉正，但認為所有迹象均顯示2026財年第二季將迎來強勁反彈，而2025財年第二季的同店跌幅為20.3%。

至於瑞銀則指出，雖然周大福未如市場預期派特別息，但考慮到公司同店銷售改善、新店表現強勁，管理層給予的指引較市場預期強勁，按指引估算，2026財年的經營溢利達到140億至149億元，較市場預期高出11%至19%，亦相當於按年變幅為跌5%至升1%。

摩根士丹利則將周大福目標價由13元調高至14元，評級為「增持」。大摩指出，周大福去年度業績及2026財年指引略優於該行的基礎情景；上財年營收及淨利分別比該行高3%及5%。該行認為，透過更多品牌和產品改進措施，周大福2026財年營收指引是可以實現的，並將2026、2027財年的營收預測同時調高6%，反映2025財年較好的營收業績和持續的需求復蘇。