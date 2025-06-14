moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大行調高目標價 周大福最多升11%

【明報專訊】周大福（1929）日前公布截至今年3月底2025財年業績符預期，加上新財年指引高，獲券商讚好。公司昨股價一度升11.24%，再創近兩年新高，收市仍升5.37%，收12.94元。大華繼顯報告指出，管理層預測2026財年的同店銷售將恢復中單位數的增長，本財年首季的同店正處於扭虧為盈的關鍵，同時由於2026財年管理層預期黃金對冲的虧損將大幅減少，料周大福2026財年每股盈利可能會大幅躍升。該行維持周大福為消費股類別的首選，將目標價由13元調升至15.5元。

料2026年財年次季同店銷售急彈

大華繼顯引述周大福管理層指出，2026財年將回歸「高質量增長」，公司同店正處轉捩點，周大福其招牌系列銷售亦超出預期，如傳福系列首年錄得40億元銷售，遠高於該行預測的32億元。而今年4至5月的內地同店銷售僅跌2.7%，遠較2025財年第四季跌幅8.7%為佳。該行並不預期6月份表現會轉正，但認為所有迹象均顯示2026財年第二季將迎來強勁反彈，而2025財年第二季的同店跌幅為20.3%。

至於瑞銀則指出，雖然周大福未如市場預期派特別息，但考慮到公司同店銷售改善、新店表現強勁，管理層給予的指引較市場預期強勁，按指引估算，2026財年的經營溢利達到140億至149億元，較市場預期高出11%至19%，亦相當於按年變幅為跌5%至升1%。

摩根士丹利則將周大福目標價由13元調高至14元，評級為「增持」。大摩指出，周大福去年度業績及2026財年指引略優於該行的基礎情景；上財年營收及淨利分別比該行高3%及5%。該行認為，透過更多品牌和產品改進措施，周大福2026財年營收指引是可以實現的，並將2026、2027財年的營收預測同時調高6%，反映2025財年較好的營收業績和持續的需求復蘇。