moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Meta歷來次大收購 1115億買Scale 49%

【明報專訊】Meta（美：META）證實完成對AI數據標註公司Scale AI的投資。作為投資條件，Scale AI行政總裁兼聯合創辦人汪滔（Alexandr Wang）將加入Meta的「超級智能」（superintelligence）部門，發展通用人工智能（AGI）。彭博社引述知情人士稱，Meta以高達143億美元（約1115億港元）的價格，收購Scale的49%股份。這交易對Scale的估值達290億美元（約2262億港元），是Meta歷來第二大的交易，僅次於2014年以190億美元收購WhatsApp。

路透：為挖汪滔領導超級智能部門

路透引述知情人士稱，Meta今次投資理論上是為了取得Scale AI的數據服務，但其實是「人才收購」。了解交易情况的消息人士稱，Meta大舉投資Scale AI的主要動力，是為了確保汪滔能領導其超級智能部門。路透社指出，汪滔並非研究人員出身，卻建立了重要的AI企業，令Meta也希望透過挖角，找來與OpenAI行政總裁Sam Altman相似的商業領袖，提振AI業務。

據《時代》雜誌報道，汪滔是1997年出生的第二代中國移民，父母是新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室的物理學家。他在麻省理工輟學後，於2016年與友人創立Scale。該公司向用戶提供準確標記的數據，對訓練OpenAI的ChatGPT等AI工具至關重要。

汪滔在2018年到訪中國後，開始談論中國的AI威脅，並與同樣憂慮中國技術崛起的美國官員建立聯繫。中國初創公司DeepSeek今年初發布新AI模型後不久，汪滔聲稱DeekSeek擁有5萬塊被美國禁止對華出口的Nvidia H100晶片，暗示DeepSeek將受到美國管制。今年2月初，他與國會議員及政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。他4月又出席國會聽證會，建議建立國家級的AI數據庫，以維持美國的AI領導地位。佛州共和黨眾議員Neal Dunn形容，汪滔正成為國會山常客。

（綜合報道）

[國際金融]