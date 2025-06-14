Meta歷來次大收購 1115億買Scale 49%

路透：為挖汪滔領導超級智能部門

路透引述知情人士稱，Meta今次投資理論上是為了取得Scale AI的數據服務，但其實是「人才收購」。了解交易情况的消息人士稱，Meta大舉投資Scale AI的主要動力，是為了確保汪滔能領導其超級智能部門。路透社指出，汪滔並非研究人員出身，卻建立了重要的AI企業，令Meta也希望透過挖角，找來與OpenAI行政總裁Sam Altman相似的商業領袖，提振AI業務。

據《時代》雜誌報道，汪滔是1997年出生的第二代中國移民，父母是新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室的物理學家。他在麻省理工輟學後，於2016年與友人創立Scale。該公司向用戶提供準確標記的數據，對訓練OpenAI的ChatGPT等AI工具至關重要。

汪滔在2018年到訪中國後，開始談論中國的AI威脅，並與同樣憂慮中國技術崛起的美國官員建立聯繫。中國初創公司DeepSeek今年初發布新AI模型後不久，汪滔聲稱DeekSeek擁有5萬塊被美國禁止對華出口的Nvidia H100晶片，暗示DeepSeek將受到美國管制。今年2月初，他與國會議員及政府官員會晤，討論中國AI模型對美威脅。他4月又出席國會聽證會，建議建立國家級的AI數據庫，以維持美國的AI領導地位。佛州共和黨眾議員Neal Dunn形容，汪滔正成為國會山常客。

（綜合報道）

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