中東局勢升級 軍工金礦油股漲 歐美股市急挫 避險帶動美匯美債回升

明報記者 楊括

道指收市報42,197點，跌769點或1.8%；納指報19,406點，跌255點或1.3%；標普500指數報5976點，跌68點或1.1%。全周計，道指累跌1.3%，納指跌0.6%，標普500指數跌0.4%。個股方面，甲骨文（美：ORCL）業績佳，股價逆市升7%，全周計更錄得近24%升幅，是2001年以來最大單周升幅。另軍事股走勢標青，當中洛歇馬丁（美：LMT）股價升3.7%。

甲骨文績佳逆市升 全周累漲24%

此外熱門中概股普遍走軟。納斯達克中國金龍指數收跌2.74%。其中阿里巴巴（美：BABA）、理想汽車（美：LI）跌逾3%，拼多多（美：PDD）、網易（美：NTES）、京東（美：JD）、百度（美：BIDU）跌逾2%。同時，恒指ADR指數收報23,773點，較港收市跌119點或0.5%。大型藍籌股ADR多數下跌，其中匯控（0005）及騰訊（0700）ADR較港收市分別跌0.7%及0.25%。

市况波動下避險情緒升溫，美匯及美債回升，黃金受捧。其中兩年期美國國債收益率升1%至3.949厘，美匯升0.3%至98.138，重上98關。現貨金最多曾漲1.77%，高見每盎司3446.71美元，收報3433.28美元，仍升1.37%。紐約期金收升1.5%，報每盎司3452.8美元。在一眾風險資產中，比特幣於以色列攻擊伊朗後即從10.6萬美元關口回落，上周五曾低見10.3萬美元水平，過去5日累跌4.6%，截稿前暫跌0.5%至近10.5萬美元水平（見表2）。

摩通：最差情况 油價見130美元

另一邊廂，市場擔憂戰事令中東石油供應受阻，紐約7月期油收市報每桶72.98美元，升4.94美元或7.3%。布蘭特8月期油收市報每桶74.23美元，升4.87美元或7%。摩根大通稍早前警告，一旦伊朗封鎖霍爾木茲海峽，或中東地區出現更廣泛衝突，屆時受影響的原油出口量將遠多過伊朗現時每日出口的210萬桶，油價因此可能飈至130美元，估計發生此最差情景的機率約7%。