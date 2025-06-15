moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中東局勢升級 軍工金礦油股漲 歐美股市急挫 避險帶動美匯美債回升

【明報專訊】中東緊張局勢升級，繼以色列較早時攻擊伊朗核設施後，伊朗向以色列發射導彈，地緣風險急速升溫影響市場情緒，美股三大指數當地時間周五跌逾1%，其中道指跌1.8%最多，不過軍工、金礦、原油板塊因地緣政治因素逆市炒上（見表1），歐洲股市亦挫約1%。但油價飈7%，英美期油盤中曾急彈14%。摩通警告在最壞情况下，油價將衝上每桶130美元。避險資金更追入現貨金，令金價升1.4%，連升3個交易日，美匯、債息亦升。

明報記者 楊括

道指收市報42,197點，跌769點或1.8%；納指報19,406點，跌255點或1.3%；標普500指數報5976點，跌68點或1.1%。全周計，道指累跌1.3%，納指跌0.6%，標普500指數跌0.4%。個股方面，甲骨文（美：ORCL）業績佳，股價逆市升7%，全周計更錄得近24%升幅，是2001年以來最大單周升幅。另軍事股走勢標青，當中洛歇馬丁（美：LMT）股價升3.7%。

甲骨文績佳逆市升 全周累漲24%

此外熱門中概股普遍走軟。納斯達克中國金龍指數收跌2.74%。其中阿里巴巴（美：BABA）、理想汽車（美：LI）跌逾3%，拼多多（美：PDD）、網易（美：NTES）、京東（美：JD）、百度（美：BIDU）跌逾2%。同時，恒指ADR指數收報23,773點，較港收市跌119點或0.5%。大型藍籌股ADR多數下跌，其中匯控（0005）及騰訊（0700）ADR較港收市分別跌0.7%及0.25%。

市况波動下避險情緒升溫，美匯及美債回升，黃金受捧。其中兩年期美國國債收益率升1%至3.949厘，美匯升0.3%至98.138，重上98關。現貨金最多曾漲1.77%，高見每盎司3446.71美元，收報3433.28美元，仍升1.37%。紐約期金收升1.5%，報每盎司3452.8美元。在一眾風險資產中，比特幣於以色列攻擊伊朗後即從10.6萬美元關口回落，上周五曾低見10.3萬美元水平，過去5日累跌4.6%，截稿前暫跌0.5%至近10.5萬美元水平（見表2）。

摩通：最差情况 油價見130美元

另一邊廂，市場擔憂戰事令中東石油供應受阻，紐約7月期油收市報每桶72.98美元，升4.94美元或7.3%。布蘭特8月期油收市報每桶74.23美元，升4.87美元或7%。摩根大通稍早前警告，一旦伊朗封鎖霍爾木茲海峽，或中東地區出現更廣泛衝突，屆時受影響的原油出口量將遠多過伊朗現時每日出口的210萬桶，油價因此可能飈至130美元，估計發生此最差情景的機率約7%。