《大而美》推高美債務 犧牲窮人醫保

明報記者 鄭智文

綜合報道：Vox、彭博、有線電視新聞網、Investing.com、全國公共廣播電台、《紐約時報》、《華盛頓郵報》

白宮於官方網站發表文章大讚《大而美法案》，引述財長貝森特（Scott Bessent）向國會表示，法案為史上最大規模減稅，將促進美國中產及私營企業發展，而不推高通脹。白宮稱，法案將令2017年特朗普的減稅方案永久生效，為個人及企業提供穩定性，且創造經濟動力，又料將令四人家庭稅後收入每年平均增加7800至13,300美元，每名工人工資平均上漲6100至11,600美元。

白宮：法案令家庭稅後收入增

馬斯克於網上發帖，炮轟法案將擴大財政赤字，推高美國債務，更令當日DOGE節省政府開支的心血白費，寄望參議院否決法案。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）形容，法案大幅舉債，美國無法承擔如此沉重的債務，形容法案好比「為致命、危險衰退開出的處方」。

據非牟利公共政策機構負責任聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）早期估算，美國國債規模已高達36萬億美元，計及未來10年利息支出，《大而美法案》將為國債規模添上3.1萬億美元。馬斯克最初聲稱DOGE將為政府節省至少2萬億美元，至今據DOGE網站稱估計只能節省1800億美元。

Vox認為，法案對美國經濟的潛在影響或不限於增加數萬億美元赤字，相關支出亦會集中在今年至2028年之間，屆時正好是下屆美國大選年。於前總統奧巴馬執政期間，共和黨曾抨擊國債規模上升構成國安風險，亦為後代帶來負擔。

據國會預算辦公室（Congressional Budget Office）數據，負責稅務政策的眾議院籌款委員會將獲准增加赤字3.8萬億美元，遠超眾議院其他委員會，部分原因是該法案將令稅收減少。

另一方面，特朗普尋求為軍事委員會及國土安全委員會大幅增加支出，擬憑借軍方實現他「大規模遞解出境 」的競選承諾。Vox評論，在其他範疇削減開支，不足以抵消美國赤字升幅，故共和黨人或需在此法案進一步削減公共福利。

稅務減免不續期 醫保參與者將大減

這正是《大而美法案》其中一項爭議，就是向醫療保障開刀。自《2021年美國救援方案法》簽訂後，舉凡保費佔逾家庭收入8.5%的人，都可獲稅務減免。於2020至2025年間，加入《平價醫療法案》（Affordable Care Act，又稱「奧巴馬醫保」）計劃人數增加1倍至2430萬人，然而《大而美法案》不打算為此稅務減免政策續期。

國會預算辦公室據當前法律及《大而美法案》估計，2034年內不受醫保保障者將增加1600萬人，當中有1090萬人是源於《大而美法案》條款，有420萬人是源於保費稅務減免不再續期。喬治城大學奧尼爾研究所健康政策和法律中心主任Katie Keith表示，以特朗普及其盟友一系列舉措而言，或摧毀大家加入《平價醫療法案》的機會。

保險專員協會籲修法維持醫保穩定

美國國家保險專員協會表態，稱《大而美法案》整體醫保系統及他們監管的醫保市場產生重大且持續的負面影響，將令更少人受保障，並可能於明年擾亂市場。協會反映，多項改變未予保險公司、監管機構、消費者充足時間準備，預計法案將導致更多人無法獲得醫療補助和私人保險，並增加醫保供應商的無償護理、提高餘下投保者的成本，故敦促修改法案的關鍵條款，以維持醫保市場穩定。

新增工作要求 或礙加入醫保

此外，《大而美法案》要求聯邦醫療補助（Medicaid）的部分受助人，每月工作至少80小時，才可保留福利，於明年底生效。他們可參與社區服務、上學或參與工作計劃來達到要求。

Vox認為，雖然法案未有直接削減聯邦醫療補助福利，惟新增的工作要求將妨礙他人加入計劃，包括行政障礙或使在職人士投保率下降，尤其大多數非殘疾人士已在工作。有些州份已實施類似的工作要求，結果未如人意，其中阿肯色州和喬治亞州的聯邦醫療保險註冊人數在加入此要求後暴跌，法院最終推翻了阿肯色州的規定，理由是相關規定違反聯邦醫療保險法。

國會預算辦公室：

低收入家庭資源或減2%至4%

共和黨強調，《大而美法案》減稅可刺激美國經濟，形容為史上對基層及中產美國人最大規模減稅，措施包括讓年收入3萬至8萬美元的美國人減稅15%，不向「貼士」及超時工作徵稅，並將4000萬個家庭的兒童稅收減免額提高至2500美元。部分民主黨員贊成減稅措施，民主黨眾議員Don Beyer表示，整體而言民主黨人贊成向基層及在職窮人減稅，那些人依賴「貼士」維生。

不過，據國會預算辦公室5月20日發布的預測，法案將令高收入人士受惠，低收入人士受累。據其計算，料2027至2033年間最高收入的一成人士，家庭資源（Household Resources）有望增加1%至4%，主要受惠於減稅；期內最低收入的一成人士，家庭資源或減少2%至4%，主因是聯邦醫療補助、美國補充營養協助計劃（SNAP，食物券計劃）、《平價醫療法案》保險費上升等方面有損失。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）主張，據他們所見的所有模型，改變稅務政策將帶來重大增長，「若將這個增長與美國史上最大型的削減開支結合起來，你會看到赤字減少，而不是擴大」。負責任聯邦預算委員會主席Maya MacGuineas則形容其觀點完全相反，稱根據所有嚴肅評估和所有可靠增長估計，這項法案將大幅增加已經失控的國債。

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