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薛偉傑：生產力局「ESG一站通」平台 擬增AI基準分析工具

【明報專訊】生產力促進局首席技術總監張梓昌、綠色生活與創新部總經理蔡劍虹表示，為了響應香港政府的2050年碳中和目標，該局在去年1月推出「ESG一站通」網上平台（https://esg-one.hkpc.org），提供免費的ESG網上自我評估、績效卡報告、ESG專家分析、專業諮詢、技術支援和資源共享，以支援企業應對可持續發展挑戰，實現綠色轉型。至今，已經吸納了逾1200家企業成為會員，還有190多家支持機構（如商會等）。

上載ESG報告 迅速分析兼提供建議

為了協助企業更了解自己的ESG報告或者ESG表現上可以改善的地方，該局更計劃，在8月或9月份新增「ESG AI基準分析工具」。屆時，企業只需將整份ESG報告上載，該工具會迅速完成分析，提供評語和改善建議。若企業未曾製作過ESG報告，亦可以通過回答問卷的形式，在引導下生成ESG報告。這個「ESG AI基準分析工具」是生產力促進局利用市場上的人工智能語言大模型，給予大量ESG報告訓練而成，前後籌備長達大半年。

另外，生產力促進局還成立了全新的「資源循環技術研究中心」，提供綠色材料研發和測試、碳管理創新，以及廢物轉化、節能減碳等全方位技術支援，推動香港的循環經濟發展。該中心還設有綠色餐具測試服務，可以快速分析餐具的主要成分，協助飲食業者確保其即棄外賣餐具符合管制即棄塑膠法例的要求。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]