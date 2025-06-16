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陳茂波：港股深度廣度明顯提升 不少新股基投來自歐美

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌指出，今年以來外圍環境持續不明朗，但港股氣氛卻穩步向上。截至今年5月，股市日均成交金額按年增約1.2倍至2420億元；新股集資額也接近790億元，處於全球前列，今年以來股市再融資亦超過1500億元，可以說本港股市的深度和廣度都有明顯提升。

兩三年內料成全球最大資管中心

他表示值得留意的是，不少大型新股集資的基石投資者來自歐美、中東、亞洲其他地區等，這些地區的資金增加在港股配置的趨勢也愈見明顯。此外，銀行存款持續增加、拆息偏低。資金的流向印證國際投資者對香港金融市場的信心正進一步增強。

陳茂波相信在兩三年內，香港將成為全球最大的跨境資產管理中心，因本港的資產和財富管理業務亦見穩步增長。截至今年3月底，香港註冊基金數目達976個，按年錄得超過440億美元的資金淨流入，增長285%。

推進虛擬資產託管場外交易規管

另外，陳茂波提及香港在數字金融、綠色金融及離岸人民幣市場方面亦有長足發展。自2022年底香港政府發表首份有關數字資產市場發展的政策宣言以來，至今已有10家虛擬資產交易平台獲發牌，證監會正處理另外8家的牌照申請。陳表示，政府亦正推進就託管與場外交易的規管安排。

他續稱，數字資產的發展亦帶動了金融機構相關的業務。例如去年本地銀行數字資產和相關產品交易總額172億港元；去年底，在銀行託管的數字資產總額51億港元。