德勤：家辦技術投資不足 籲採AI

家辦關注安全與風險管理

報告於2023年9月至12月期間訪問了全球354家單一家族辦公室，顯示全球家族辦公室正積極推動數位化轉型，以應對財富管理的新挑戰。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚指出，約70%的家族辦公室在技術投資上仍顯不足，未來競爭力將視乎能否結合創新與個性化服務。他表示，特朗普當選美國總統後，因為中美關係緊張，家族辦公室也更在意地緣政治風險，特別在選用提供技術供應商時的考量，未來可預見企業要接受全球區域化佈局的挑戰。

就家族辦公室最關注議題，有65%回答是技術在「安全與風險管理」的應用，其次是投資營運（49%）和稅務規劃（35%）。至於認為哪種技術最常見，有87%受訪企業認為是雲端服務、其次為虛擬會議工具（82%）和數據分析（55%），但人工智能（AI）應用才有12%，報告解釋主要是當時AI仍處於早期發展階段。

德勤中國管理諮詢香港主管合伙人黃文標表示，家族辦公室面臨「專屬系統不足」和「財務報告工具缺乏」等問題。他建議制定全面技術戰略，整合投資、稅務和風險管理系統，並逐步導入AI提升決策效率；數位化轉型的核心是「解決問題」，而非盲目追求技術，認為家族辦公室需選擇合適工具、管理供應商，並確保數據整合，才能在數位時代保持優勢。