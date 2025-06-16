moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

德勤：家辦技術投資不足 籲採AI

標籤：經濟

【明報專訊】根據德勤民營企業與私人客戶服務發布《家族辦公室洞察系列─家族辦公室的數字化轉型》（下稱報告）。調查發現，43%受訪家族辦公室正在制定技術戰略，重點加強安全與風險控制，而17%則認為技術投資不足是主要風險。

家辦關注安全與風險管理

報告於2023年9月至12月期間訪問了全球354家單一家族辦公室，顯示全球家族辦公室正積極推動數位化轉型，以應對財富管理的新挑戰。德勤民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚指出，約70%的家族辦公室在技術投資上仍顯不足，未來競爭力將視乎能否結合創新與個性化服務。他表示，特朗普當選美國總統後，因為中美關係緊張，家族辦公室也更在意地緣政治風險，特別在選用提供技術供應商時的考量，未來可預見企業要接受全球區域化佈局的挑戰。

就家族辦公室最關注議題，有65%回答是技術在「安全與風險管理」的應用，其次是投資營運（49%）和稅務規劃（35%）。至於認為哪種技術最常見，有87%受訪企業認為是雲端服務、其次為虛擬會議工具（82%）和數據分析（55%），但人工智能（AI）應用才有12%，報告解釋主要是當時AI仍處於早期發展階段。

德勤中國管理諮詢香港主管合伙人黃文標表示，家族辦公室面臨「專屬系統不足」和「財務報告工具缺乏」等問題。他建議制定全面技術戰略，整合投資、稅務和風險管理系統，並逐步導入AI提升決策效率；數位化轉型的核心是「解決問題」，而非盲目追求技術，認為家族辦公室需選擇合適工具、管理供應商，並確保數據整合，才能在數位時代保持優勢。