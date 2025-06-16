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往績回顧：去年測中恒指18000點 成熊轉牛分水嶺

【明報專訊】雖然恒指去年1月22日由低位14,794點回升，至5月3日收報18,475點，已累積上升3,681點或24.88%，已有由熊轉牛的迹象，惟在當時港股牛市回升初期，不少人仍半信半疑，而建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利在《Money Monday》第447期（去年5月6日出版）封面故事明確指出，港股已陸續確認估值底、政策底、經濟底、盈利底和流動性底，表示18,000點是熊牛轉換的重要分水嶺，而且預測後市很有可能突破並站穩18,000點，繼續推薦既買成長股也買收息股的「槓鈴」配置策略，並且逐步轉向成長股。

趙文利當時表示，港股在去年1月下旬以來快速上漲歸因於：（1）外資對中國經濟和內地與香港股票的風險回報看法改善；（2）中國證監會5項惠港措施改善政策預期，表明中央強化香港作為國際金融中心的決心和態度；（3）南下資金加速流入，對港股支持進一步增強；（4）對中國貨幣政策創新工具的討論升溫令市場憧憬中國式量寬（QE ）。

去年5月初以來，恒指曾在18,000點上下穿梭多次，惟去年9月19日收報18,013點，確認突破18,000點關口後，至今大漲小回，上周五收報23,892點，與去年1月22日低位14,794點比較，累積上升9,098點或61.49%，表現強勁，而且期內上市的新股亦往往有好表現，賺錢機會多，的確已出現牛市，可見趙文利在《Money Monday》第447期封面故事見報測中港股大方向，故他在今期封面故事專訪發表的觀點亦值得重視。

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[封面故事]