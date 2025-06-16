看好中國科技生物科技消費股 授投資錦囊

目前在港股中，林燕仍看好中國人工智能（AI ）相關科技股及生物科技股，但她強調一定要謹慎選股，她只會投資行業上最好的股票。她舉例，並非所有中國科技股均會受惠於AI的發展，例如近月內地電子商貿行業便正因為競爭激烈爆發價格戰。

採ETF投資中國生科股 分散風險

中國生物科技股方面，林燕指出，由於內地近年實施醫藥帶量採購政策，令藥品價格大跌，因此該板塊已低迷一段長時間，惟個別優質中國生物科技股近月成功與歐洲同業合作研發新藥，成為股價上升催化劑。她亦強調，由於有關上市公司未來股價表現視乎研發新藥的進展，這本身已存在較大風險，而且一般投資者亦難以掌握有關進展，故她建議以交易所買賣基金（ETF）投資一籃子中國生物科技股，而非投資個別上市公司，從而分散風險。另外，林燕指出，中國消費市場近年已出現不少新模式，例如消費者不再像過往一樣熱中購買奢侈品，轉為更重視產品性價比，也追求體驗式消費，故此她目前傾向投資於受惠這些新模式的中國消費股。

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