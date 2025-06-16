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諾亞：續拓海外 留意攻歐澳機會

標籤：經濟

【明報專訊】內地獨立財務顧問諾亞控股（6686），近年全球化發展、拓展海外市場，目前海外業務已佔經營利潤逾50%。集團財務總監、境外財富管理業務ARK香港首席執行官潘青接受本報訪問時表示，擬繼續擴充海外業務，會留意歐洲及澳洲市場的發展機會。

去年擴充時代廣場營業面積

「在增長點方面，諾亞在海外市場保持擴張。在香港市場，去年於銅鑼灣時代廣場的營業面積已經擴充了一層，團隊人數達300人，還可能仍需擴張。」潘續說，諾亞在香港亦開發另類投資，當中包括私募信貸、對冲基金甚至結構性產品，讓客人選擇。

潘青稱，集團亦先後於加拿大、美國矽谷及洛杉磯、新加坡設點。新加坡辦事處更是其環球業務總部，團隊人數達50人。在海外發展時，會繼續圍繞向中國企業家客戶提供產品、售後服務。

潘青表示，財富管理過往是產品導向，業務多由銀行業操控，而經歷多年發展，「客戶過往着重股票、債券及買賣私募基金為主，近年則要求更多元化，並且會看重流動性，因此需給予具全面的意見」。潘指出，客戶在配置產品時熱中於固定票面息票據（FCN）等工具，並和股票及其他投資工具講究平衡，諾亞亦因此要連接龍頭供應商尋求適用投資方案。隨着客人的第二代接棒，由於他們多喜好數字化資產、對美國科技股有興趣，因此集團要找來年輕的關係經理提供服務。另外，他表示集團由2022至2024年度已派息18億港元，並冀在2025年繼續保持對股東分紅。