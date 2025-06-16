返內地退休 是否值得保留本地保險？

我和先生已回內地「鄉下」退休，在內地有自置物業，由於內地的生活費較便宜，加上有一些政府的津貼及子女的「家用」，收支基本上是平衡的。不過，有一項開支近年是持續上升的，就是手上的醫療保險的保費。現時，我們已經回內地退休，是否應該將香港的保險退保呢？有沒有什麼注意事項？

筆者回覆：

香港的醫療保費持續上升，主要是受到醫療通脹的影響。 根據《2025年全球醫療趨勢調查報告》，亞太地區的平均醫療增幅預計從11.9%上升至12.1%，而香港的醫療通脹預計在2024年達到8.36%。所以，有不少退休人士也會關心退休後是否值得保留醫療保險這個問題，畢竟醫療保險的保費也是開支之一。回到王太的問題，以下是幾點值得考慮：

港醫保通常涵蓋內地

第一，檢視現有保險的保障範圍。一般來說，香港的醫療保險通常也涵蓋內地，但最好是向你的保險經紀或保險公司了解理賠上的注意事項，舉例是否有任何的地域限制或醫院級別要求；

第二，了解內地的保障安排。香港居民如符合要求，是可以參與內地的社保，可去相關機構查詢，確定是否將香港的保險退保後也有醫療保障；

第三，未來是否有回香港就醫的可能。即使可以參與內地的社保，也要留意，內地社保的保障範圍只覆蓋內地，即如果希望在香港就醫，則未能賠償。另一邊廂，如利用社保在內地就醫，藥品的使用也存在限制，在內地被稱為「三目錄」，即藥品目錄、診療專案目錄、醫療服務設施目錄，這些也可根據自己的情况提前了解。

總的來說，可進一步預計未來再投保香港保險的可能性。基於年齡漸長，甚至若身體曾出現疾病等原因，將香港的醫療保險退保後，未來再投保的難度可能增加，宜了解清楚再決定。

退保後未來再投保難度增

順便一提，不少退休人士檢視資產時，忘記了檢視手上的保險計劃，就王太的情况而言，除了醫療保險，似乎亦有其他的保險，應一併檢視。如果手上有人壽保險的話，可以留意是否符合申請保單逆按計劃，利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構提取保單逆按貸款從而「自製長糧」，進一步將手上的資源活化，支持退休生活。

最後，以上通用的資訊，不構成任何形式的意見，如有疑問，宜根據自身狀况，進一步諮詢相關的專業人士。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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