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楊智佳：趁調整吸強勢股 留意心動公司

【明報專訊】恒生指數上周五下跌142點，收報23,892點，主因中東地緣政治風險升溫，避險情緒觸發環球主要股市調整，跌市主板成交2942億元。

中東形勢對於中國影響有限，加上地緣政治風險一向僅存在短期影響，港股似乎是借勢調整。上周五港股共174隻股份上升5%或以上，212隻股份下跌5%或以上；整體港股790隻上升，1349隻股份下跌。從升跌股份比例計，周五是最近一個月以來表現較差的交易日。

近期熱炒的生科股出現顯著調整，資金湧入防守性較強的高息股，以及受惠中東形勢緊張的石油相關股，避險情緒升溫，黃金相關股亦向好。綜合而言，整體港股上周五並非一面倒下滑。

港股短線調整時間幅度料溫和

市場預期伊朗封鎖霍爾木茲海峽作為報復的機率升溫，帶動石油相關股份周五大升，山東墨龍（0568）日內曾經急升1.6倍，中石化油服（1033）亦一度急升七成，即使兩股收市升幅大為收窄，此現象仍側面反映投資者的入市意欲偏高，無懼高追，即使有壞消息令股市下跌，當中亦能見到好現象，預料港股短線調整的時間及幅度均屬溫和，候低吸納強勢股份，仍是不錯的選擇。

至於追捧具備避險元素的黃金相關股份，抑或是伺機炒作石油相關股，反而帶點風險，皆因中東局勢急劇變化，短暫來說是不可測之因素。經過周六日事態可能急促發展，假若避險情緒獲得紓緩，黃金、石油股份均可能短線回落，當中黃金相關股份仍是勝於油股。若然把握調整機會吸納強勢股，可留意心動公司（2400）

心動業績改善 成AI受惠股

遊戲股當中，心動公司走勢甚強，持續突破2022年以來近3年半的高位，原因是業績大有改善，加上市場憧憬人工智能發展帶來更佳的營運效益，心動可說是隱性的AI受惠股。

因此，市場繼續給予增長股的估值定價，以去年經調整純利9.57億人民幣計算，往績市盈率20倍仍屬合理。

心動公司去年收入上升48%，研發開支反而下降近10%，成功為該公司轉虧為盈。縱使業績錄得可觀增長，單計下半年業績帶來更大幅上升，股價於3月28日公布全年業績當日仍大跌17%，不過，股價早已收復失地有餘，最近持續創下高位。

人工智能對於遊戲行業的增益，主要是幫助減少遊戲開發時間，更有效率快速推出新遊戲，同時減低研發及人力成本。心動去年業績能夠於收入上升同時縮減研發開支，估計跟人工智能應用存在一定關係。

假若以人工智能受惠股來看待，市盈率能達到25倍水平亦不過分，中線首個目標價可上望53元，回升至大型密集區水平，升抵該水平才進入新一輪整固期，止蝕位設定於6月低位35.9元。

同樣屬於遊戲股的龍頭騰訊（0700），市盈率亦是略高於20倍，騰訊同時持有成熟的廣告業務及增長呆滯的金融業務，加上市值較大，因此上升動力不如心動公司。不過，作為較穩健型的龍頭科技股，騰訊亦是值得中長線持有。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 數據尋寶]