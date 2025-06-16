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摩根大通亞洲：美匯見逾3年低 美日沽10656

【明報專訊】美國繼上周三公布的CPI數據低於預期後，周四公布的生產者價格指數（PPI）按年升2.6%，符預期。PPI按月升幅僅0.1%，低於預期0.2%。不同的數據顯示通脹暫受控，市場對聯儲局減息預期升溫。環球貿易政策不穩定性上升，美匯指數上周四曾跌穿98，見逾3年低位。美元兌日圓暫錄3連跌，上周五曾低見142.8。據彭博技術走勢分析指出，美元兌日圓的支持位或於141.97（4月29日低位），阻力位或於148.65（5月12日高位），投資者或可參考相關技術水平。

如預期美元將上行而日圓或將走弱，可留意美元兌日圓認購證（10647），行使價151日圓，實際槓桿17.3倍，2025年11月28日到期。如預測美元將回落而日圓走強，可留意美元兌日圓認沽證（10656），行使價132日圓，實際槓桿15.3倍，2025年10月30日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]