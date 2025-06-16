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陳永傑：港存款多 或成買樓「彈藥」

標籤：陳永傑

【明報專訊】金管局最新數據顯示，4月本港銀行存款總額突破18萬億元，達18.079萬億元，按年增長9.2%。近期樓市氣氛轉趨樂觀，這筆「儲蓄彈藥」或將轉化為實質購買力，為市場注入新動力。

香港經濟近年持續疲弱，市民減少消費，不買就儲，有錢都寧願放入銀行，加上不斷有外來資金流入，銀行存款愈儲愈多。相比1997年存款僅不足3萬億元，經過28年，累升近5倍；這筆錢其實就好似投資市場入面隨時可以出動的「彈藥庫」，一旦出擊，隨時引發另一次大旺市。去年全港整體物業註冊總值計算，僅為5314億元，只佔現時銀行存款總額的不到3%；回顧過去20年（2005至2024年），累積物業註冊金額亦僅約11萬億元，遠低於現時的銀行存款規模。這意味着，即使只有一小部分資金從存款流向樓市，對市場亦可構成支撐。

近期息口回落，愈來愈多市民由「租樓」轉做「買樓」。中原地產數據顯示，去年平均每10宗成交個案，有6宗是租樓。今年情况卻有些轉變，尤其2月至5月，「供樓平過租樓」成為大趨勢，平均每10宗成交，有4至5宗都是買樓。現時買樓收租平均有3.5厘回報，按息則跌穿2厘，大幅低於租金回報，買樓已具吸引力。正所謂「春江水暖鴨先知」，實力買家主動出擊。5月一手就錄得約83宗樓價逾3000萬元的大額成交，按月升逾七成。這不僅反映實力買家對後市轉趨樂觀，也顯示部分資金或開始由觀望轉為積極入市。至於2025年首5個月，新盤成交量累積約7800宗；若加上6月，估計上半年成交或突破1萬宗，有望創下近6年最高紀錄。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]