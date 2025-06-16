布少明：資金湧港 豪宅「有價有市」

根據美聯物業研究中心綜合一手住宅物業銷售資訊網數據及市場消息，5月逾5000萬元的一手豪宅成交升至約40宗，按月大升近74%，創半年新高。踏入6月，豪宅新盤承接力持續強勁，11日內已錄得14宗逾5000萬元一手成交。連同4月及5月數據，第二季至今（截至6月11日）共錄得77宗豪宅成交，較首季的64宗增長約20%，顯示市場需求穩健。近期資金持續湧港，銀行業已現「水浸」迹象。根據金管局最新數據，截至今年4月底，本港銀行存款總額突破18萬億元，按年增長逾9%，連續15個月錄得升幅；配合低拆息環境及樓市利好因素，資金加速流入物業市場，估計豪宅及超級豪宅板塊尤為受惠。此外，香港背靠祖國，而且與大灣區其他城市聯繫密切，作為中國與全球交流的橋樑，其獨特優勢進一步增加對資金的吸引力。根據財庫局今年3月底公布的數據，過去3年逾2700間家族辦公室接連落戶香港，其中超過一半由資產超過5000萬美元的超高淨值人士成立，配合財庫局表明未來將持續優化基金及家族辦公室的稅務優惠，預料將掀起家族辦公室湧港熱潮，帶動住宅、寫字樓及其他物業需求。總括而言，香港豪宅市場在多重利好因素推動下，展現強勁活力。隨着資金持續流入、家族辦公室加速進駐，以及本港獨特的國際金融中心地位，豪宅市場及整體樓市不僅「有價有市」，相信亦有望持續穩中向好的局面。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]