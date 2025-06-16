王品弟：放寬積金置業助養老

參照積金局統計數字，截至2020年底，強積金已覆蓋450萬供款人，其中50萬個帳戶資產逾50萬元，更有兩萬個帳戶累積超過200萬元。隨着強積金資產規模持續增長，筆者相信，適度放寬強積金用於首次置業，確實能為樓市注入新動力。從實際角度考量，允許市民動用部分強積金置業，不僅能協助「上車客」實現安居願望，亦能為換樓家庭改善居住環境。若將部分強積金配置於物業市場「藏富於樓」，甚至可改善退休資產組合，降低市場波動風險。

市場調查數據更顯示，新一代置業人士對優質住宅需求出現明顯轉變。有56.1%受訪者傾向購買10年以下物業，比例創調查以來的紀錄新高；土地註冊處數據更顯示，今年首5個月，新晉屋苑1.6%流通率較傳統屋苑的1.1%的流通率為高，可見新晉屋苑在二手市場的流轉能力更勝一籌。數字反映了買家心態轉變。不僅追求安居之所，更看重物業流動性和潛在投資價值。倘若政府放寬強積金用作置業用途，相信能釋放更多的購買力，提振市場需求，其次可激活換樓鏈，帶動整體樓市交投活躍；更重要是，能有效強化退休保障，提升整個退休保障體系靈活與實用。當然，任何政策調整都需謹慎評估風險，在刺激樓市與保障退休生活之間取得平衡，方能實現可持續社會效益。

香港置業研究部董事

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[王品弟]