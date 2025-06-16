北上求醫 降退休成本

明報記者 袁國守

眾所周知，內地生活及醫療費用較本港低，但醫療服務質素參差，故令好些香港居民對北上退休有所卻步。不過，隨大灣區高速發展，醫療設施水平持續提升，過往「老友記」擔心的問題已解決不少，尤其在一線城市如深圳和廣州，已能提供與香港相近的醫療服務，而價格則較便宜。

事實上，特區政府亦鼓勵長者北上養老，今年5月21日，勞工及福利局長孫玉菡在立法會會議上，書面答覆議員有關香港長者到內地安老措施的提問時指出，特區政府持續推行多項措施，包括提供資助院舍照顧服務和可攜現金援助，便利香港長者在大灣區內地城市養老，為他們提供更多選擇；截至今年4月底，共有約460名長者參加「廣東院舍照顧服務計劃」入住大灣區內地城市的15家指定安老院。

藍十字建灣區醫療保健生態圈

私營機構方面，愈來愈多提供跨境醫療服務，如宏利香港去年底宣布，與醫療服務機構新風天域集團建立伙伴合作關係，通過新風天域旗下柏盛健康為合資格客戶提供免找數服務。

近日藍十字（亞太）保險亦宜布，與新風天域集團旗下和睦家醫療集團（「和睦家」）、香港綜合腫瘤中心和希愈腫瘤中心，以及中山陳星海中西醫結合醫院（「中山陳星海醫院」）合作，建立大灣區優質醫療保健生態圈，為本港客戶提供跨境點對點醫療服務，並強調是可負擔、無縫的優質醫療體驗。

藍十字表示，透過相關合作，該公司的合資格個人及團體醫療保險客戶，可直接預約前往和睦家位於大灣區的兩家綜合性醫院——深圳新風和睦家醫院及廣州和睦家醫院，以及中山陳星海醫院進行跨境手術及諮詢服務。醫療諮詢後，若需進行手術或醫療程序，院方醫生會為客戶申請預先評估，以安排醫療費用直付服務，讓客戶可專注治療及康復，毋須為醫療開支問題擔憂。

但要留意，由院方醫生主導為客戶申請醫療費用預先評估，安排醫療費用的直付服務，掛帳額將受限於保障額，受保人可能需自付超出掛帳額費用。

另外，藍十字表示，癌症客戶亦可預約新風天域集團旗下的香港綜合腫瘤中心及希愈腫瘤中心，獲得全面且一站式的影像診斷及腫瘤治療服務，而中心配備先進的醫療設施與經驗豐富的專業醫療團隊，能為客戶提供從早期診斷、個人化治療計劃到系統性治療方案。該公司又稱，如有需要，亦可透過其大灣區癌症治療網絡，選擇合適的跨境醫療服務。

此外，藍十字提供的大灣區跨境點對點醫療保健服務特點還包括，設有專屬客戶服務熱線，為香港客戶提供跨境就醫的一般查詢服務，並可安排快捷預約門診及住院服務；從資格審核、預約門診、療程準備到住院所需文件及交通建議，均有服務人員全程協助。同時，和睦家醫療提供禮賓式住院服務，客戶可安坐病房，由專人協助辦理入院及出院手續。

保柏推跨境免找數醫療服務

上月底，另一家醫療保險公司保柏香港亦宣布，與中國內地四家醫療集團建立合作伙伴關係，推出跨境免找數醫療服務。保柏香港指出，該項服務迎合香港居民對內地優質醫療服務日益增長的需求，擴展該公司於大灣區的醫療網絡，覆蓋10個城市、69個地點，為客戶提供更便捷、更全面的醫療體驗。

保柏香港與復星健康、柏盛健康、大灣區醫療集團和中山陳星海醫院合作，為客戶在中國華南地區提供多元化的頂尖醫療服務，包括住院和門診服務；透過付款保證系統，客戶毋須預先付款或處理繁複的索償程序，便可獲得所需的醫療支援。保柏香港稱，是次合作涵蓋癌症專科治療、醫療管理服務及健康檢查項目，客戶將可受惠於多項專業醫療服務，包括癌症護理、內窺鏡與骨科手術等。通過伙拍知名醫療集團，保柏香港稱可確保客戶能夠得到高質素的醫療護理，而該公司與合作伙伴從龐大的網絡中挑選了多家三級甲等醫院，資格符合國家衛生行政部門的嚴格標準，確保醫療質素達到頂尖水平；合作網絡廣泛覆蓋廣州、深圳和佛山等大灣區主要城市，為客戶提供無縫、可靠的醫療體驗。

結合復星健康、柏盛健康、大灣區醫療集團以及中山陳星海醫院的網絡和直接結算服務，保柏香港簡化了住院及其他醫療設施的結算流程，客戶毋須預繳按金，出院時更可享免找數安排。此外，保柏香港的客戶可享有24小時雙語支援專線服務，以及由專業醫護人員組成的個案管理團隊，為會員於整個醫療旅程中提供支援與指導，確保每一步都安心無憂。

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[袁國守 退休綢繆]