房地產弱勢未改 首5月投資跌幅擴大

今年1至5月份，新建商品房銷售面積3.5315億平方米，按年跌2.9%；其中住宅銷售面積跌2.6%。新建商品房銷售額3.4091萬億元，跌3.8%；其中住宅銷售額跌2.8%。截至5月底，商品房待售面積7.7427億平方米，比4月底減715萬平方米。其中住宅待售面積減少439萬平方米。另外，1至5月份，房地產開發企業到位資金4.0232萬億元，按年跌5.3%。

70城市新屋樓價 53個下跌

路透社根據國家統計局數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格按月轉跌0.2%，按年跌幅收窄至3.5%。上月樓價按月下跌的城市共53個，上升則有13個，持平4個。

國家統計局數據則顯示，5月份70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月下降，按年降幅續收窄。統計局新聞發言人付淩暉表示，從5月情况看，房地產市場運行總體平穩。70個大中城市房價按年降幅繼續收窄，商品房庫存持續減少。在各項穩樓市政策作用下，房地產銷售基本平穩。5月份70個大中城市中，多數城市商品住宅銷售價格同比降幅收窄。其中，一、二、三線城市新建商品住宅銷售價格按年降幅比上月分別收窄0.4、0.4和0.5個百分點；二手住宅銷售價格按年降幅分別收窄0.5、0.4和0.5個百分點。從商品房庫存看，5月底商品房待售面積比4月底減少715萬平方米，連續3個月減少。