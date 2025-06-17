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上月通過私有化新奧能源 新奧股份申港交所上市

標籤：經濟

【明報專訊】新股市場轉趨活躍，多家公司申請在港上市。新奧股份（滬：600803）以協議安排方式私有化新奧能源（2688）於上月底獲股東通過後，新奧股份公布已經向港交所（0388）提交上市申請，將以介紹形式安排H股上市，不涉及發售H股或籌集任何資金。另外，新三板公司山東寶蓋新材（874551.NQ）近日公告，為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，擬於境外首次公開發行H股並申請在港交所GEM板上市。

介紹形式上市 不涉集資

新奧股份H股上市獨家保薦人為中金香港。新奧股份周一收市報18.85元人民幣，下跌1.2%。今年5月28日，新奧股份通過私有化新奧能源的議案，協議安排生效後，每1股新奧能源股份可以取得2.9427股新奧股份新發行的H股股份，以及現金代價24.5港元。新奧股份稱，於私有化新奧能源和以介紹方式上市完成後，公司將在業務整合、資本營運及公司治理方面釋放協同效應，上市亦有助增強其對資本市場的吸引力。公司並同意2026年至2028年每年現金分紅比例不少於當年核心利潤的50%。

新三板寶蓋新材擬GEM板上市

另外，寶蓋新材公告，董事會於上周三（11日）審議通過擬發行H股議案。公司於2024年9月6日在新三板掛牌，是集新型高分子複合材料研發、生產、銷售於一體的國家高新技術企業。根據年報顯示，寶蓋新材2024年營業收入約1.31億元人民幣，較去年同期減少4.33% ；淨利潤約2162萬元人民幣，按年減少14%。

明報記者