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高盛籲買民企「十巨頭」 稱投資價值回升

【明報專訊】高盛最新一份報告表示，在各種宏觀及微觀經濟因素推動下，中國民企的投資價值正回升。更仿效「美股七雄」，列出中國上市民企「十巨頭」（Prominent 10），包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米集團（1810）等公司（見表），並全部給予買入評級。該行料中國民營企業於股市的集中度將上升，十巨頭有望從中獲得進一步增長動力。

擴張轉積極 料推動盈利

以高盛首席中國股票策略師劉勁津為首的團隊發布名為《中國民企的回歸》三篇系列研究報告。報告指鑑於近年中國的反壟斷和併購框架日趨透明、人工智能等科技突破、推升民企增長前景，加上民企估值低於歷史平均水平、並較國企吸引等因素，該行認為民企的投資價值正在回升。

高盛表示報告列出的民企「十巨頭」總市值1.6萬億美元，佔MSCI中國指數權重大約42%，預計未來兩年相關企業的盈利複合年平均增長率將達13%，市盈率為16倍，投資主題包括人工智能、自給自足、「走出去」、新消費，以及改善股東回報等。

該行特別點出，過去幾年中國民企曾因監管不確定等因素而「降本增效」、甚至裁員，但在「DeepSeek 時刻」後，互聯網行業復興帶動相關企業「動物精神」（Animal spirits，於商界語境中常指投資者情緒和市場心理的力量，以及企業家精神）」的回歸，表現在資本支出指引顯著回升、海外擴張計劃更加積極、資本市場融資活動強勁增長，相信相關企業未來盈利增長將受此推升。

恒指跌轉升 收復24000大關

港股方面，恒指昨日（16日）重上24,000點大關。中東局勢持續緊張令市况偏向低迷，恒指低開101點，其後窄幅上落，而市場沒有更多負面因素影響下，大市午後曾轉升逾200點， 高見24,125點。收市仍升168點，收報24,060點。全日成交2292.4億元。科指升1.1%，收報5299點。