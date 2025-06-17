港上月貨櫃吞吐量按年跌13% 業界：廠商不敢接新單 憂本月「跌得仲勁」

明報記者 黃志偉

儘管中美兩國今年5月宣布暫緩關稅90日，香港港口的貨櫃吞吐量卻未能因此提振，5月吞吐量按年下跌12.7%至105.4萬TEU，終止連升3個月走勢。今年首5個月合計，按年略跌0.6%至560.7萬TEU。而單計葵青貨櫃碼頭跌幅更顯著，5月份吞吐量按年跌14.4%至79.4萬TEU，按月跌9.7%；今年累計跌2%至425.7萬TEU。

抵港空貨櫃量跌逾四成

在抵港貨櫃方面，總量按年跌19.3%至41.1萬TEU。其中，載貨貨櫃減少12.2%至33.8萬TEU；空貨櫃跌幅更顯著，大跌41.5%至7.3萬TEU，亦是連續兩個月下跌。至於離港貨櫃，5月總量按年跌8.4%至38.3萬個TEU。當中，載貨貨櫃下跌7.7%至31.3萬TEU；空貨櫃則減少11.5%至6.9萬TEU。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基認為，5月吞吐量下跌主要源於市場不確定性對庫存和新訂單的衝擊。廠家雖在90日關稅暫緩期內清空了舊庫存，但因市場不確定，沒有新訂單，甚至不願承接，「舊貨走完之後，就無以為繼」。他稱，根據從船公司最新數據，相信6月的吞吐量將「跌得仲勁」。另外，抵港空貨櫃連續兩個月雙位數下跌，行政會議成員、立法會商界議員林健鋒上月曾表示，關稅暫緩的90日窗口期，廠家將積壓庫存盡快出口，但現時另一問題是貨櫃箱缺乏。何亦稱的確有「吉箱返唔切」的情况。

港口發展局名單月內公布

另外，政府上周五（13日）宣布行政長官已委任香港海運港口發展局主席及成員，任期3年，自7月1日起生效，主席為鄭慕智。該局將設4個委員會，為港口發展委員會、海運服務發展委員會、推廣及對外事務委員會，以及人力發展委員會，委任名單將於本月內公布。