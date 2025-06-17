港交所：20新股擬各籌逾10億美元

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁陳翊庭接受本地傳媒訪問時表示，現時有超過160家企業排隊上市，當中有近20家公司集資額超過10億美元（約78億港元），而5月份單月收到逾40宗上市申請。陳續稱，她樂見有龍頭企業來港上市、招股過程中有海外投資者重投本港新股，部分H股價格新股已較內地A股有溢價，更表示有信心新股活動會源源不絕。
現時H股對A股溢價幅度較大、或折讓幅度最少的十大股份中，當中有4隻為上市不足一年的半新股（見表），包括寧德時代（3750）、恒瑞醫藥（1276）、赤峰黃金（6693），以及美的（0300）。
內地當局日早前公布允許於港上市的大灣區企業到深交所二次上市。陳翊庭表示，兩地上市可增加股份流通量以及提升估值，指出於兩地上市可「做大啲個餅」、帶來良性循環，不會產生負面影響。她指出，不論是A股公司來港的「先A後H」，或是大灣區港上市企業到深圳上市的「先H後A」，均可令企業接觸更多投資者。
陳翊庭解釋，她以「先A後H」的寧德時代為例，寧德H股上市後，對公司A股的流通量產生正面影響，表示於兩地上市不會分薄投資者，反而會互相帶動成交量。
陳翊庭透露，港交所曾收到中東公司來港上市查詢，但她提到中東自身的證券市場仍處於初步發展階段，當地投資者還未熟悉香港市場，因此雙方先於產品方面合作。她更指，最近於外地與其他地區交易所高層會面、或於參與論壇時，有人表示很羨慕香港潛在上市公司資源豐富。