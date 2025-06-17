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大家樂全年少賺三成 派息比率續100%

標籤：經濟

【明報專訊】大家樂（0341）2025財年盈利倒退三成，首席執行官梁可婷表示，去年下半年長假期北上以及外遊的情况增多，導致長假期間的銷售受壓，而旅客消費模式亦發生改變，造成集團同店銷售輕微跌幅。派息方面，梁可婷表示，雖然比上次末期派息跌了三四成，但將繼續保持100%派息比率的承諾。

截至今年3月底，大家樂收入減少1.4%至85.68億元。股東應佔溢利減少29.6%至2.3億元（見表），剔除投資物業公平值虧損，股東應佔溢利下降25.2%。公司派末期息0.25元，較上年度派息減四成。

稱加價空間小 續薄利多銷

面對香港消費結構轉型改變，梁可婷表示集團加價空間很小，反而會積極推廣更多優惠吸引客人。梁可婷稱，未來公司將繼續採用薄利多銷的策略，並透過會員制度「Club 100」不定時派發優惠券，提升會員體驗，透過手機點餐、電子優惠券等功能增加顧客忠實度。

目前「Club 100」香港會員超過200萬，相比去年同期，新會員數目增加約20%，忠誠顧客超過40%。

今年擬在港開設6分店

開店方面，截至3月31日，集團於香港擁有381間門店，中國內地則有185間門店。梁可婷表示，過去一年在港開設10間快餐店，今年正籌備在港開設6間分店；過去3年，每年在內地開設20間分店，未來亦將繼續優化店舖網絡。租金方面，她表示去年集團盈利下跌了25%，希望租金降幅能與此相當，但目前還未達到，仍需努力。