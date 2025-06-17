有線伙內地平台拓微短劇 股價升一成

【明報專訊】有線寬頻（1097）宣布與內地微短劇平台Saros TV合作，以及落實運用FAST（免費廣告支援串流電視）技術開發澳門及海外視頻服務。集團行政總裁兼執行董事杜之克昨日出席股東周年大會時表示，短視頻已形成國際市場並發展興旺，連同集團運用FAST技術將視頻落地海外，相對投入少，適合他們發展。集團亦已向政府示意旗下免費電視台擬申請續牌，料透過大股東鄭家純為首的永升支持，以及營運業務資金流入，以應付經營及營運所需。
有線寬頻股價昨日罕見大升11.43%，收報3.9仙，成交額78.06萬元。杜之克說，集團計劃今年內開發短劇，並預期回報期快，較容易掌握資金投入。將於7月落地的i-CABLE FAST則借助FAST技術，可供集團在亞洲及多個市場落地，涉及投資不太高昂，營運成本亦不高。在澳門落地時，集團會與當地營運商分帳。
電視廣告市場方面，杜之克形容：「廣告市場困難，並非限於電視行業，而是整個廣告市場，都經營辛苦。」杜稱集團因應做了很多工作，當中會增加社交媒體及網絡廣告的空間，連同免費電視台、鐵路車廂等渠道統一銷售，期望可配合客戶「集約式」投放廣告需求。
在免費電視台HOY TV續牌方面，杜之克稱集團5月底已提交續牌意向、亦着手縮窄虧損，爭取在投入較低下取得效果。電訊網絡方面，杜指出商業對商業（B2B）的業務有所增長。財務總裁劉治經稱，集團正開源及優化流程，並審慎去運用現金、監察現金流量，暫無集資打算；亦透過與大股東溝通及營運所得現金，供發展所需。