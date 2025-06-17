憧憬中東局勢可控 道指早段升500點

國際油價回落4%

顧問公司Rystad Energy表示，國際油價不大可能突破每桶80美元，這可能只是一場短暫的衝突，因為若局勢進一步升級，可能會超出主要利益相關者的控制範圍。特朗普政府希望油價接近每桶50美元，因此其可能會限制衝突持續，以防能源價格飈升。

彭博社此前報道，部分油輪船東及經紀，自上周五起暫停向中東航線提供船舶，以評估以色列與伊朗的衝突風險。業內人士稱，往返中東和中國之間的超級油輪基準TD3C航線在上周五的運價，較上周初期上漲兩成至三成，業界未公開討論周一報價。

聯合海事資訊中心（JMIC）表示，伊朗阿巴斯港的船舶GPS信號出現「嚴重干擾」，但沒有迹象顯示霍爾木茲海峽可能遭到封鎖。該海峽承載全球超過四分之一的石油貿易。海事情報專家指出，導航系統無法精確顯示位置並非好事，雖然封鎖海峽似乎不太可能，但這種大規模干擾會給地區作業帶來不確定性。

（綜合報道）

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