楊智佳：港股贏家主導 料持續強勢

《明報》港股數據庫顯示，30個涵蓋行業當中，昨日有26個行業錄得上升，亦反映市况單邊向好。以色列及伊朗戰事對股市影響很有限，反而周一早段，國家統計局公布一連串中國經濟數據表現不錯，其中最受關注的是5月份社會消費品零售總額按年升6.4%，勝市場預期。市場同時消化短線好消息及壞消息，港股仍向好的方向走，屬理想現象。

數據庫涵蓋的30個行業中，軟件服務表現最標青，昨日平均升幅3.07%，科技器材上升1.5%，可見資金偏好於科技股。

江蘇寧滬安徽皖通候調整才吸

雖然醫療保健板塊平均下跌0.87%，多頭排列股份名單當中，個股生科股仍錄得上漲，其中，歌禮製藥（1672）續升12.5%破頂。除此之外，強勢股亦包括奶股、公路股，江蘇寧滬（0177）及安徽皖通（0995）兩隻公路股，甚至開始拋物線模式加速上升，有見及公路股趨向防守性，日常波幅理應不大，趨勢走向亢奮的話，還是等候調整才考慮吸納。

之前上周本欄曾提及的德昌電機（0179），似乎面對調整壓力不大，已屆分段吸納之時。德昌二十多年前曾成為藍籌股，以汽車及工業用摩打聞名，曾為全球最大微型摩打生產商，及後被日本電產所取代，股價經歷迷失20年。踏入今年，成交突然變得活躍，其間股價上升逾1倍，似乎有些因素令該股份突然獲得投資者追捧。

德昌電機近年涉足於人工智能概念，較值得注意的是近期推出的液冷泵浦產品，該產品可用於高速數據中心之中，應付人工智能運算需求。液冷泵浦屬人工智能GPU使用的液冷設備當中，其中一項重要零件，幫助液冷設備為GPU提供散熱，增加穩定性。德昌作為一代工業龍頭，往績很理想，成功開發AI供應鏈產品，自然引來憧憬。

德昌中線博挑戰30元關

德昌目前歷史市盈率10倍、市帳率1倍，其摩打業務收入本身缺乏增長前景，卻有其穩定性。估值目前只略為反映AI概念，預計液冷泵浦產品可為德昌帶來可觀增長，無論業績及估值均能推升。

德昌之前醞釀潛伏底時間接近3年，踏入今年2月大成交向上突破後，走勢持續向好，最近僅整固回氣，成交逐步縮減，卻未見股價明顯回調，反映持貨者惜售，倘有資金加持便可再破頂。

德昌後市有望突破2017年高位26.65元，暫時可視為首個目標價，中線博挑戰30元關口，止蝕位可定於18.7元，這個位置是5月22日至6月11日期間升浪的黃金比率0.618倍。

[楊智佳 數據尋寶]