港股失守24000 成交兩周低

周大福發88億換股債 股價挫7%

恒指昨天高開46點後走勢反覆偏軟，午後最多跌180點，低見23,880點，尾市跌幅收窄，收報23,980點，跌80點或0.34%。國指跌0.4%，報8694點；科指跌0.2%，報5291點。

大市成交金額連續兩日縮減，昨再減少11.8%至2021億元，是6月2日後最少。北水淨流入就連續兩日增加，昨再增加9.7%至63億元，是6月10日後最多。北水淨買入最多的是建行（0939）、阿里巴巴（9988）、泡泡瑪特（9992）；淨賣出最多的是騰訊（0700）、石藥集團（1093）、中海油（0883）。

賭股做好 新消費半新股捱沽

澳門對中東5國實施免簽證入境，濠賭股普遍上升。金沙中國 （1928） 升逾半成，為表現最好藍籌；美高梅中國（2282）升逾4%；銀娛（0027）、永利（1128）升約1%；澳博控股（0880）升不足1%。 生科醫藥股續弱，石藥（1093）瀉逾6%，為表現最差國指成分股；中國生物製藥（1177）跌逾半成。

新消費半新股同急回，老鋪黃金 （6181）、泡泡瑪特跌約6%；布魯可（0325）跌7%；蜜雪（2097）跌逾5%（見表）。內地財聯社報道，作為新消費概念股主要推手之一的南向資金，近期流入已減緩。數據顯示，踏入6月後，南向資金對泡泡瑪特的持股比例維持在17%左右，近兩周以來並未跟隨股價新高而進一步增加。而老鋪黃金方面，港股通的持股比例更是從5月下旬開始就進入下降趨勢之中。布魯可、老鋪黃金、毛戈平（1318）等禁售期將屆滿，都對股價造成壓力。

獨立股評人郭思治表示，恒指跌穿10天線，關注是否能守住20天線，如守不住，恒指或再跌數百點，但預期23,000點有支持。目前資金態度審慎，但未到避險升溫地步。