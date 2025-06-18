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阿里Qwen3大模型 蘋果MLX框架適用

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下人工智能（AI）團隊「通義千問」推出基於蘋果（美：AAPL）MLX框架深度優化的Qwen3系列大模型，並單次開源32款官方量化模型，市場預計舉措有望令阿里與蘋果進行的AI合作進入實質落地階段。阿里股價昨日曾升逾2%，高見115.5元。收市仍升1.7%，報114.8元。

市場料AI合作進落地階段

MLX是蘋果專為自研Apple Silicon晶片（如M系列晶片）開發的開源機器學習框架，高效利用蘋果為其晶片設計的統一內存架構。通義千問指出，上述基於MLX框架優化過的Qwen3模型開源後，蘋果旗下Mac Pro、Mac Studio、Mac mini、MacBook、iPad等設備乃至甚至內存更小的設備如iPhone都能部署Qwen3，屬真正做到全場景覆蓋，並滿足客戶追求極致效能或低功耗部署等目的。

中國版iPhone未推AI功能

蘋果近年推出自家AI功能Apple Intelligence，惟目前中國版iPhone尚未推出相關功能。今年2月，阿里主席蔡崇信曾確認公司與蘋果在AI層面合作，他當時稱，蘋果在中國需要一個在地合作伙伴為iPhone用戶服務，又稱蘋果在挑選AI合作企業時非常「精挑細選（selective）」，並曾與數家中國公司交談，形容阿里最終可與蘋果合作屬非常榮幸。

不過，值得留意的是，此前市場曾有消息透露，蘋果計劃最早在5月將其AI功能Apple Intelligence引入中國，但其後據報中國版AI正面臨白宮審查。