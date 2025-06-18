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日本明年放慢縮減買債 阻債息續升 日圓曾失守145

【明報專訊】日本議息後維持利率不變，但計劃明年起放緩減少買債的速度，避免造成債市震盪，日圓匯價曾見近一星期低位。中東局勢進一步緊張，美股早段亦偏軟，但油價曾升近3%。日本央行昨天議決，保持指標利率在0.5厘，但把明年4月起年度減少購買國債金額，由現時每季4000億日圓降低一半至2000億日圓，阻止日本長債息繼續上揚。

行長植田和男認同應繼續減少買債，讓市場決定長債孳息率，但解釋不想進度太快，因為這樣或致不可預見的後果，尤其是借貸利率不正常波動，最終損害經濟，強調若長債息急升，可以果斷重新增加買債力度以穩定市場。他重申需要時會繼續加息，但貿易不明朗令經濟面對極大轉差風險。

美零售按月跌0.9% 遜預期

受標售意欲低迷拖累，日本長債息上月底曾急升，30、40年期國債孳息率都曾突破3厘創新高，今次議息結果公布後，債息上升（見圖）；日圓則偏軟，曾失守145兌一美元，見近一星期低位。

美國總統特朗普大加關稅，雖然未反映在當地通脹，但似乎已影響消費等需求，美國5月零售銷售按月跌0.9%，跌幅較市場預期0.6%更深，4月數字向下修訂為跌0.1%，意味逾兩年來首次連續兩個月下滑，上月主要受汽車、汽油、餐飲銷售轉弱拖累。

5月工業生產按月亦跌0.2%，表現差過市場預期的持平，改變4月升0.1%的情况，是3個月以來第二度下滑。全國建屋商協會（NAHB）公布，6月建屋商信心指數跌2點至32，接近新冠疫情以來低位，主要受關稅、經濟不明朗、高息等影響。市場預期本周議息的聯儲局，今年仍會減息最少一次，美國國債孳息率周二早段下跌，美匯指數在98水平靠穩。

憂中東局勢 油價曾升近3%

經濟數據疲弱，而且擔心以色列與伊朗緊張局勢惡化，油價早段曾升近3%，倫敦布蘭特期油企穩每桶75美元以上；美股則偏軟，道指、納斯達克指數早段都曾跌逾100點，但之後收復部分失地。

彭博引述交易文件顯示，日本軟銀（Softbank）配售2150萬股T-Mobile，每股作價224美元，是意向價範圍中間，較T-Mobile周一收市價折讓3%，套現約48億美元，是逾4個月以來最大宗美股減持個案。T-Mobile股價早段曾跌逾3%，軟銀日本股價則升2%。外界相信換取資金後，軟銀將加碼投資人工智能（AI），例如參與美國5000億美元「星際之門（Stargate）」數據中心計劃。

美國銀行每月基金經理調查顯示，投資情緒回復至4月美國「對等關稅」公布前的樂觀水平，現金比重較兩個月前跌0.6個百分點至4.2%，是3個月最少。

受訪190名合共管理逾5200億美元資產的基金經理，54%認為國際股票未來5年回報最好，只有23%選擇美股，13%看好黃金。淨36%受訪者看淡美股；淨31%看淡美元，是20年來最悲觀。

（綜合報道）

[國際金融]