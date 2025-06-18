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參議院版預算法案加碼削醫療開支

【明報專訊】在美國國會眾議院通過減稅及預算法案後，參議院亦公布自己版本的法案，在削減醫療保險開支、州和地方稅務減免上限等都與眾議院不同，令能否達成三星期內讓總統特朗普簽署生效的目標有疑問。

倡調高債限金額較眾議院多

主導參議院的共和黨參議員周一（16日）發布法案文本，將2017年特朗普首個任期開始的4.5萬億美元減稅，由原訂今年底到期改為永久生效，引入「貼士」收入免稅，兌現特朗普去年拉攏餐飲等服務業工人的競選承諾。

與眾議院版本主要分別，是參議院擴大領取政府資助醫療保險時，需要滿足工作要求的低收入人士範圍，同時限制州政府向醫院收稅補貼醫療保險開支等，外界認為用意是進一步削減醫療開支，令更多低收入人士無法獲得政府資助。

參議院法案維持以州、地方稅扣除聯邦政府稅的上限在每年1萬美元，而非眾議院通過調高至4萬美元。眾議院法案從2028年起逐步取消上任總統拜登時期的清潔能源項目稅務豁免，但參議院放寬時限，讓明年或後年開始興建的項目繼續享有部分稅務優惠，核能、地熱和水電期限更延長至2035年。參議院建議調高債務上限5萬億美元，較眾議院版本多1萬億美元。

共和黨參議員期望最快下周表決，再用兩星期與眾議院統一文本，最遲下月4日送交特朗普簽署生效。由於共和黨在國會只有些微優勢，但法案對財政保守和溫和派議員各有得失，地方扣稅問題或影響在紐約、加州等高稅地方的支持度，能否獲得足夠支持成為疑問。

（綜合報道）

[國際金融]