姜靜：美元日圓仍利淡因素主導

以伊衝突爆發以來，美元作為避險貨幣的功能未如期發揮，儘管美匯指數上周五從3年多低位回升，但整體升幅非常有限。另外，美國作為淨能源出口國的有利角色，以及美債收益率回升（油價急升引致通脹預期反彈，推高美債收益率），都未能支持美元，主要原因是目前看空美元的交易非常擁擠。對於本周美聯儲議息會議，市場預期當局不會調整政策利率，點陣圖中對2025年政策利率中位數預測可能維持在3.875厘不變。

至於日圓，兌美元上周五一度走强至142.80的高位，其後迅速回落，主要是由於美日利差拉闊、油價上漲，以及最近日本央行較鴿派的立場。首先，油價的上漲，不利於依賴進口能源的日本，具體而言可能導致進口急升、貿易逆差擴大。另外，日央行行長植田和男指出，日央行距離2%的通脹目標仍有一段距離，令市場猜測加息時機可能推遲，目前交易員押注最快明年1月繼續加息。但日本廣泛的價格壓力和工資增長都為進一步加息帶來依據，料政策正常化不會偏離既定軌道。此外，日本財務省將於本周五與主要經銷商會面，以評估債券需求，預期調整40年期日債的拍賣規模，同時可能會通過增加2年期或5年期日債拍賣規模來填補空缺，或有助穩定長債收益率。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]