人行首提穩定幣跨境支付起作用 稱同時對金融監管挑戰大

談美元地位 籲減靠單一貨幣

潘功勝提及近年傳統跨境支付體系問題逐漸突顯，包括地緣政治博弈加劇，基礎設施容易被「武器化」、用於單邊制裁工具，另外傳統方式較新興數字技術有效率低、成本高、普及性差等問題，亦要協調不同的法律和監管框架、國際合作有待加強。

就近期美元國際主導貨幣地位受到質疑，潘功勝指當前國際貨幣制度改革方向，包括減少過度依賴單一主權貨幣，形成少數強勢主權貨幣良性競爭和激勵約束機制；未來國際貨幣體系，或繼續朝少數幾個主權貨幣並存、相互競爭、相互制衡的格局演進，體系多極化將有助推動主權貨幣國強化政策約束，提升體系韌性，更有效地維護全球經濟金融穩定。他續稱跨境支付體系正向多元化發展，愈來愈多地區使用本幣結算，促進更多貨幣的國際化使用，單一主權貨幣主導跨境支付的局面正逐步改變。除傳統的代理行模式外，新興跨境支付系統、區域性多邊支付系統等陸續出現，結算渠道更加多樣，跨境支付效率進一步提升。

滬推幣策工具創新

此外，人行同時公布8項措施將在上海實行，包括發展自貿區離岸債券，拓寬「走出去」企業及「一帶一路」地區優質企業的融資渠道，內媒指公司自貿離岸債在2023年達發行高峰後，因融資成本高於境內債券而逐漸淡出市場。人行亦將在上海推出「先行先試」結構性貨幣政策工具創新，包括航貿區塊鏈信用證再融資、跨境貿易再融資，並支持私募股權機構發行科創債券；人行亦將會同中證監研究推進人民幣外匯期貨交易、完善外匯市場產品、便利金融機構和外貿企業管理匯率風險。