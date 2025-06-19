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外管局：將發放新QDII額度

【明報專訊】人行副行長、外管局長朱鶴新昨在陸家嘴論壇透露，近期將新發放一批合格境內機構投資者（QDII）投資額度，有序滿足境內企業對境外投資的合理需求，一旦落實，是為去年5月以來首度增加配額。按截至5月底數據，有189間銀行、證券、保險、信託境內機構獲批QDII配額，合計1677.89億美元。

逾一年來首增配額

朱鶴新亦表示，外匯治理機構將更為便利、開放、安全和智慧，包括將穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者（QFII）制度，以便利外資金融機構來華。

中證監：將推優化QFII方案

在岸人民幣匯率至昨晚9時報7.1878，較4月低位7.35明顯回升2.2%。朱鶴新表示，現時跨境投資更趨活躍，外資淨增持境內債券處於較高水平，近期買入境內股票有所增多。他指未來內地經濟將延續回升向好、國際收支保持基本平衡、外匯市場韌性持續增強，雖然外部環境不確定因素依然較多，不過有能力和信心保持人民幣匯率在合理均衡水平基本穩定。

出席同一場合的中證監主席吳清表示，近期將加快落實資本市場對外開放重點措施，包括發布QFII制度優化方案，進一步優化准入管理、投資運作等安排，將更多產品納入外資交易範圍，盡快將QFII可交易期貨期權品種總數拓展到100個。QFII投資額度限制，已在2019年取消。

吳清又表示，將於內地科創板置科創成長層，重啟適用於未盈利企業的上市標準，並將該標準適用範圍，擴大至支持人工智能、商業航天、低空經濟等更多前沿科技領域企業，以及試點引入資深專業機構投資者制度等。