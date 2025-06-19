moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒指跌269點 大摩料難升穿24500點

標籤：經濟

【明報專訊】中東局勢緊張，市場揣測美國可能參戰，港股於美聯儲開會議息前兩連跌，昨一度跌近350點，收跌269點兼失守20天線，收報23,710點，成交不足2000億元，為兩周的低位。摩根士丹利預期，至明年中美匯指數將續跌9%，但今次對新興市場股票利好會較過去為少，認為恒指升穿24,500點機會不大。

成交不足2000億 北水連續16日淨買

隔晚美股下跌，恒指昨低開120點後隨即跌穿10天線及兩萬四關，即使人民銀行推出8項金融政策助A股靠穩，但恒指午後跌勢擴大，一度跌348點，最終跌269點或1.1%，收報23,710點，國指跌100點或1.2%，收報8594點，科指跌77點或1.46%，收報5214點。大市成交跌近一成至1819億元。北水南下合計淨入12.4億元，為連續第16日淨入，累入732.5億元。

科技股領跌，「ATMXJ」拖累恒指跌近120點，美團（3690）跌3.5%，阿里（9988）跌2.3%，騰訊（0700）、京東（9618）跌逾1%；內地部分地區暫停汽車補貼，個別汽車股受壓，被美團主席王興減持的理想汽車（2015）跌4.1%，是跌幅最大藍籌，蔚來（9866）跌2%，比亞迪（1211）、吉利（0175）跌1%；內房股沽壓大，華潤置地（1109）跌3.6%，龍湖（0960）跌3%，中海外（0688）跌2.2%。

大摩2月將恒指至年底的預期定為24,500點，摩根士丹利首席亞洲及新興市場股票策略師Jonathan Garner表示，若貿易緊張和關稅問題快速降溫、內地出現再通脹，恒指可達到該行的樂觀預期28,000點，不過他現時認為恒指不太大機會升穿24,500點，並指該水平可能已是恒指的上限。他認為，美元弱勢不一定會利好新興市場，因現時環球經濟放緩，很大原因是由於商品貿易受關稅影響所致，而商品貿易對新興市場經濟十分重要。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場已好一段日子無好消息，貿易會談亦無突破，加上中東局勢緊張，觸發避險情緒上升，但以目前情况，若無進一步負面消息，23,500點會是首個支持位，相信後市將於23,000點至24,000點拉鋸為主。