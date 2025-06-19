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美銀料港今年二手樓價跌3%至5%

標籤：經濟

【明報專訊】本港同業拆息（HIBOR）急跌，觸發本港地產股重估潮。不過大行美銀證券指出，行業的基本面提振可能不足以改變資產價格走勢，該行對實體市場的預測尚未發生重大變化。美銀預測1個月HIBOR將保持溫和，維持一手樓成交量漲6%至1.8萬伙的觀點，預期2027年竣工量將下跌，在2027年樓價反彈前，2026年樓價將見持平，而租金上行將帶來支持。

二手樓方面，美銀維持對今年二手樓價預測為跌3%至5%，年初至今已跌1.5%，因為該行相信HIBOR下跌將會刺激銷量而非樓價，因為開發商仍然集中於去庫存。

雖然HIBOR急跌，該行指出，鑑於地產行業大多數股份的交易價格已接近2024年9月的高位，港元兌美元交易接近波動範圍弱方，可能導致HIBOR反彈，行業需要新的催化劑以維持跑贏大市的表現。

看好恒地希慎九置

在零售及寫字樓方面，美銀認為正趨向穩定，2025年市值租金最多跌5%，但續租租金仍可能要跌，寫字樓跌幅則可能放慢，但仍受壓於高空置率。美銀指出，零售銷售額今年首4個月雖跌5.6%，但4月跌幅已收窄至2.3%，且首4個月主要貨品類別的銷售跌勢亦普遍喘定，加上北上消費及到日本外遊的影響亦趨穩定。

該行認為，新世界發展（0017）銀團貸款成功續約可能帶來一些緩解；同時在收益追求驅動下，見到內地投資者對港樓的興趣正在上升；這最終可能成為地產股突破交易區間的必要因素。受資本化率下降推動下，該行基於資產淨值（NAV）上漲7%等因素，平均上調了12%的目標價，在一眾開發商中，美銀看好恒地（0012），收租股中看好希慎（0014）及九置（1997）