moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

快運：未擬因地震傳聞撤日本航線

【明報專訊】近期關於日本可能發生大地震的傳聞，導致部分旅客前往日本的意願受到影響，甚至有航空公司因此取消了部分日本航線。然而，香港快運商務總裁王基傑表示，公司目前並無取消日本航線的計劃，僅針對東京和大阪航線在7月至8月期間調整航班。此外，香港快運也預告將再次調整行李政策，計劃在「輕便飛」及「隨心飛」票種中，新增「額外加購一件登機行李（不重於7公斤）」的選項。

上年改行李政策 延誤時間縮98%

地面服務總經理黃柏燊指出，自香港快運去年更改行李政策並區分票價類別以來，將每月平均延誤時間從1000分鐘大幅下降至20分鐘，幅度達98%，目前逾五成乘客選擇不包括登機行李的「輕便飛」及「隨心飛」票。

他續稱，為順應市場需求，公司將在「輕便飛」及「隨心飛」票種中，提供加購一件登機行李的服務，意味乘客加購後，「輕便飛」將與基本票價較高「一級」的「經濟飛」相同，均包括一件隨身物品及一件登機行李。至於「隨心飛」則與再上「一級」的「無憂飛」同樣有一件隨身物品、一件登機行李及寄艙行李，但後者票種的寄艙行李重量較大，並可選擇座位。這項新服務預計將於7月中推出，具體收費尚未透露。不過，王基傑補充，加購後的價格會相對較高，例如加購一件登機行李後的「輕便飛」，價格會比直接購買「經濟飛」較高。

擬7月中增「加購登機行李」選項

對於近期日本地震傳聞對快運日本航線預訂的影響，行政總裁毛潔瓊表示，今年前5個月日本航線的載客率仍達到八成以上，公司對日本市場充滿信心，並預計此類影響將是暫時性的。王基傑也強調，香港快運沒有計劃取消任何日本航線，而是會根據需求調整7月至8月期間東京、大阪航班。他提到，香港快運有逾一半的航班與國泰航空（0293）共享航班代碼，今年轉機客數量按年增長3倍，其中越南峴港尤其受到歐美乘客的歡迎。

毛潔瓊指出，今年香港快運對韓國航線的運力投入增加了65%，載客率持續保持在九成以上；而越南航線的運力翻倍，載客量甚至超過供應。在乘客收益率方面，她表示由於票價走勢「正常化」，加上市場的短途航線運力呈雙位數增長，預計今年的乘客收益率將較去年有所下跌。