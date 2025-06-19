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港航推空服可轉地勤半職 強調非裁員

標籤：經濟

【明報專訊】本地傳媒報道，有香港航空前線員工收到公司電郵，內容提及可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年，有員工擔心公司經營有困難，亦憂慮若不參與計劃會遭解僱。香港航空回應本報查詢時表示，目前沒有裁員計劃，相關計劃是回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息，並且以自願參與為原則。

稱回應平衡工作生活作息要求

「香港01」引述港航員工內部電郵，港航向空中服務員提供「追求不同生命目標和生活模式」的機會，由7月中開始為期一年，本周五（20日）截止申請。港航提供兩個計劃可供員工考慮，分別是借調到地勤公司以及每月上班半個月，在工作天，底薪和其他津貼將維持不變，而在假期則沒有薪金和津貼。員工福利、醫療福利、保險、放假權利和旅遊優惠將不受影響。

本報就上述事件向香港航空查詢。港航表示，為了回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，公司推出了「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案，旨在讓團隊能更靈活地規劃個人時間與家庭生活，其所享現有員工福利不變，港航重申，公司致力於提供可持續的航空服務，並樂意與員工共享發展成果，目前沒有裁員計劃。

現有福利不變

至於為期一年的機艙服務員借調計劃，港航指出，是希望讓有興趣的員工自願報名到地勤公司實習，經地勤公司面試並獲通過後，可從事相關工作，藉此擴闊其在航空業及客戶服務領域的專業視野與經驗。所有成功參與計劃的員工，既可享受地勤公司的薪酬待遇，也能繼續保留其在香港航空的職位及飛行資格，並需定期接受培訓。同時繼續享有香港航空醫療、員工機票等其他多項福利。