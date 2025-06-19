HKT伙Perplexity 特選客享AI服務

與此同時，香港電訊宣布，與生成式人工智能搜尋初創公司Perplexity合作，為旗下1O1O、csl等服務的特選個人客戶免費提供Perplexity Pro進階AI服務，為期一年。林國誠表示，希望透過舉措推動AI在港普及應用。他透露，公司旗下負責推廣AI課程的AI Academy已教授1.2萬人使用DeepSeek等AI工具。

市價1488元 10分鐘寫應用程式

Perplexity Pro版市價報1488元，較免費版有更多功能，例如可助用家於10分鐘內寫出簡單的應用程式。Perplexity亞太區總經理June Morita表示，未來將持續以快節奏迭代產品，擬推出基於圖像的購物推薦等功能，且所有內容均非贊助內容，從而確保推薦的純粹性。發展策略方面，他指公司正加快在亞太區發展步伐，包括已於日本、韓國設辦公室等。至於商業模式，他表示現階段公司仍主要依靠Perplexity Pro版訂閱費用賺取利潤。