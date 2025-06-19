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日本沐浴神器 躺牀洗澡不濕牀鋪

【明報專訊】說到樂齡科技，日本一定屬於先行者之一，因為該國長者人口眾多，企業開發產品和學術研究都較成熟，有值得借鏡的地方。最近有本地初創公司引入日本護理用洗身機，在本地院舍試用，並提供改良建議；同時亦計劃將它研發的智能拐杖出口日本。另一方面，亦有本地半官方機構從日本的學術論文取得靈感，研發出一套沉浸式遊戲，用來訓練長者的認知能力。

明報記者 薛偉傑

攝影 鍾林枝

必靈科技有限公司（BNET-Tech）共同創辦人梁渭聲表示，該公司成立於2016年，專門研發和銷售樂齡科技產品。該公司第一款自研產品是智能拐杖「優杖」（StickU）。這產品除了可作一般拐杖使用外，還可偵測長者有沒有跌倒，兼且具備緊急自動求救、緊急手動求救、照明、暖手、防遺留、低電提示等功能。充電採磁吸設計，毋須插線拔線，單手就可以完成。優杖2019年在香港推出，售價約2000港元，累積已賣出逾1000支。有日本朋友見他的公司專攻樂齡產品市場，和日本小型家電公司Sirius的理念相近，去年便介紹他和Sirius的負責人認識，撮合雙方合作。原來Sirius研發了一款頗受好評的護理用洗身機switle BODY，去年3月底在日本推出。

每部售12800元 已接50部訂單

這產品的最大優點是，被照顧者可躺在牀上，由照顧者替他們清洗身體，而不弄濕牀鋪，故被不少媒體稱為「沐浴神器」，更在日本著名的Good Design Award（全球四大設計比賽之一）中獲金獎，兼且獲得在今年大阪世博展出資格。

必靈科技銷售及市場總監李淳風解釋，switle BODY的清潔頭會同時在中間噴水，以及在外圈吸水，它的最外圍亦是以海綿製造，故原則上不會讓水滴在牀鋪上。switle BODY設計精妙，再配合專用的無泡皂液，用水量很小，只需要大約1公升的自來水，就可以清潔一個臥牀者全身（包括冲走皂液）。此外，它還具備內循環自己清潔功能。安老院或醫院每日為長期臥牀的長者清潔之後啟動這個功能，只需1小時就可以完成清潔喉管，避免霉菌積聚。體積480×290×230毫米，重量約5.5公斤（未計水和皂液），相當輕巧。

去年11月至今年初，該公司將小量switle BODY引入香港，交給大約5間本地院舍試用，然後再根據它們的反饋，向Sirius提供改良建議。例如，switle BODY的水溫本來只可以在攝氏38度至42度之間調節，該公司收集了本地院舍和長者的意見之後，建議改用更高效能的加熱零部件，將水溫範圍擴大至攝氏38度至45度。

港研發智能拐杖 擬出口日本

此外，該公司還建議：將每分鐘的噴水量由36毫升提高一倍至72毫升；改良按壓海綿部件的形狀，令熱水更高效地接觸皮膚；將海綿厚度增加5毫米，令漏水風險降低；改良按鈕的設計，令按壓時用力更小；以及改良水缸設計、加長喉管等等。

因此，由今年4月中起在大阪世界博覽會中展出的switle BODY，其實已經是吸收了該公司建議的改良版本。

該公司4月底在「香港時尚家品及家紡展」內的「樂齡科技館」中展出新版的switle BODY之後，亦接到本地院舍和上門服務隊大約50部訂單，每部售價約12,800元。switle BODY的設計乃使用交流電，但考慮到本地院舍的環境和日本有分別，該公司給它配上流動電池和手拉車，以方便護理員。

梁渭聲透露，除了引入日本產品之外，該公司亦籌備將其自研產品「優杖」出口到日本，現時已經和當地業者商討之中。

[新經濟新天地]