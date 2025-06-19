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日本論文取靈感 插花遊戲減緩認知障礙症退化速度

【明報專訊】生產力促進局新興應用兼技術與商業化主管莫天德表示，他們最初是看到日本一篇學術論文指出，插花遊戲可以訓練長者的手眼協調能力，從而減慢認知障礙症患者的退化速度，或者有助預防。於是2023年起，他們就利用該局的內部資源，開始研發一個沉浸式的「混合實境」（MR）插花遊戲，希望應用於安老院舍甚或居家安老，即使將來再出現疫情和其他特殊情况，專業人員難以到安老院或家居服務時，認知障礙症患者也可持續接受訓練，鍛煉大腦和肌肉。

這個遊戲需要配合一個頭戴式顯示器使用，並且設定一個邊長3米的正方形為使用範圍。但在軟硬件設計上，都有一些特點。例如，它具有自動屈光度調整功能，可以讓近視和遠視的用戶都獲得清晰的視覺體驗，而又毋須手動調整。

除了追蹤用戶的手部來做虛擬插花，它還具有眼球追蹤功能，可以監測用戶的注意力和視線方向，並且能夠根據視線來調整顯示內容，提高使用的舒適度和效果，更能夠將數據輸出，成為辨別用戶專注力的指標。此外，系統還配備了可以輸出多種花香味的裝置，希望藉着同時提供視覺和味覺刺激，強化認知刺激療法的效果。

多感官刺激 可追蹤用戶視線

但為了提高安全程度，這個沉浸式遊戲是以混合實境（MR）而非虛擬實境（VR）的方式設計。用戶在頭戴式顯示器的兩側，仍然可以看到外間環境。

生產力局在這個遊戲的軟硬件開發一共投入10個人。但若不計算工資，就只用了大約9萬元來開發。

這個遊戲已經讓兩家NGO屬下的安老院舍的部分長者試玩過，該局亦和一些私營公司初步商討過授權問題。該局希望，可以在下半年簽訂授權協議，今年底完成商業化。但未來仍然希望和本地大學合作研究，再加入聽覺和觸覺的元素，以強化多感官刺激。

[新經濟新天地]