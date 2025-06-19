moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美再延長TikTok「不賣即禁」期限至9月中

【明報專訊】美國總統特朗普第三次延長中資社交平台TikTok美國業務「不賣即禁」期限至9月中，但暫時未清楚是否有財團正式洽購，以及中方會否批准。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二（17日）確認，特朗普將簽署行政命令，把TikTok禁令期限由周四（19日）再延長90天，給予時間尋找買家，確保滿足數據安全同時，美國人能繼續使用TikTok，重申特朗普不想TikTok下架。特朗普同日向英國廣播公司（BBC）強調，有法律基礎延長限期，認同交易需要中方批准，相信國家主席習近平最終會接受。

美國去年通過法律，要求TikTok母公司字節跳動放棄控制權，否則禁止在當地運作，要求應用程式商店下架，期限原本在特朗普就職前夕屆滿，但他一上任就延後至4月才執行，之後進一步推遲。

特朗普認同交易需中方批准

特朗普首個任期曾嘗試迫使TikTok賣盤但失敗，到去年美國大選，特朗普通過TikTok吸引年輕選民，不少捐款者亦是字節跳動股東，從此態度有變。雲端服務商甲骨文（Oracle）等多個財團都表達有意收購TikTok，副總統萬斯4月一度暗示即將達成協議，但隨着中美貿易爭拗升溫而沒有下文。

有分析認為，TikTok上月在紐約推廣人工智能廣告工具，似乎暗示對前景充滿信心。

（綜合報道）

[國際金融]