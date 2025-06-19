美再延長TikTok「不賣即禁」期限至9月中

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二（17日）確認，特朗普將簽署行政命令，把TikTok禁令期限由周四（19日）再延長90天，給予時間尋找買家，確保滿足數據安全同時，美國人能繼續使用TikTok，重申特朗普不想TikTok下架。特朗普同日向英國廣播公司（BBC）強調，有法律基礎延長限期，認同交易需要中方批准，相信國家主席習近平最終會接受。

美國去年通過法律，要求TikTok母公司字節跳動放棄控制權，否則禁止在當地運作，要求應用程式商店下架，期限原本在特朗普就職前夕屆滿，但他一上任就延後至4月才執行，之後進一步推遲。

特朗普認同交易需中方批准

特朗普首個任期曾嘗試迫使TikTok賣盤但失敗，到去年美國大選，特朗普通過TikTok吸引年輕選民，不少捐款者亦是字節跳動股東，從此態度有變。雲端服務商甲骨文（Oracle）等多個財團都表達有意收購TikTok，副總統萬斯4月一度暗示即將達成協議，但隨着中美貿易爭拗升溫而沒有下文。

有分析認為，TikTok上月在紐約推廣人工智能廣告工具，似乎暗示對前景充滿信心。

（綜合報道）

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