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中國平安：改革永遠在路上

【Presented by：WAW Creation】中國平安在2019年底主動開展的壽險｢渠道+產品｣改革，於2020年底進入實施階段，優化代理人和銀保渠道，同時創新構建社區網格和兼職代理人渠道。

由於在行業中主動先行改革，加上疫情影響帶來陣痛，平安的2020至2022年壽險及健康險業務新業務價值，分別同比下降34.7%、23.6%及24.0%。

經過三年的市場考驗，平安的壽險業務已重拾升勢，改革效果顯著。

【Presented by：WAW Creation

 

 

據剛公布的2023年年報顯示，可比口徑下壽險及健康險業務新業務價值同比增長36.2%，當中代理人渠道新業務價值增長40.3%，銀保渠道增長77.7%，社區網格和兼職代理人渠道亦穩步發展。

至於平安的代理人數量，從2018年高峰的140萬，大幅減至去年底的不到35萬。當中原因有被動和主動兩方面。目前壽險行業代理人正從人海戰術轉向高質量發展階段，代理人數量下滑是行業趨勢。此外，也有平安自己主動轉型的因素，把低產能及不合要求的代理人逐步清退。

 

永遠自我革新的企業文化

中國平安董事長馬明哲經常告訴公司員工，改革不是吃快食，改革沒有完成時。

市場關心的是代理人數量什麼時候穩定下來。目前清虛清退裏面的虛高部分已經結束，在這基礎上平安的核心工作是穩定規模、增加績優代理人的比例和提升整體產能。

事實上，公司積極主動提升代理人質量，2023年整體代理人的產能同比提升近90%，收入也同比提升近40%，隊伍中頂尖代理人MVP的產能是整體隊伍平均水平的11倍。

在代理人團隊的持續改革過程中，不僅強調優質的代理人，同時強調優秀的團隊和營業部。

除了代理人分｢MVP、QVP、FVP｣（即達成MDRT業績、轉型中堅、潛力績優）三層經營管理，匹配差異化的培訓和資源支持，還有｢三好五星｣團隊建設和營業部建設的管理標準，從一個人單兵｢作戰｣到一個人加上整個團隊共同協同｢作戰｣。

 

穩規模、增績優、提產能

代理人做業務不再是單打獨鬥，而是團隊作戰。比如有些代理人能力很強，但朋友圈層沒有太多潛在的質量客戶，以一個團隊的形式讓這些代理人接觸到更多的客戶，然後共同合作，這樣就可提升整體代理人產能，這是平安在代理人渠道上另一個重要的變化。

提升產能的另一個重要方法是提高每張保單的金額。平安壽險的｢渠道+產品｣改革，包括提供醫療健康和養老服務。無論是財富保值或疾病保障的保單，如果加上醫療健康養老的權益，保單的金額就會提高，代理人產能自然被提上來。

聯席首席執行官郭曉濤在業績會上表示：「壽險未來仍然是一個非常有增長前景的行業，壽險行業的發展通常跟經濟的發展呈正向相關。我們對中國的經濟發展有非常充分的信心，而壽險行業隨著經濟發展也將會實現持續穩定的發展，所以我們是非常有信心的。」