打造HONOR智能手機的關鍵

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三大重點

榮耀AI意圖識別全新交互：HONOR平台級AI，能基於在設備上用戶的文本和圖像信息進行學習，預測並推薦用戶可能會使用的下一級應用，通過任意門的拖拽功能實現一步直達的快捷體驗。

HONOR Magic V2鉸鏈可靠性：HONOR Magic V2採用航空級鈦合金鉸鏈蓋和自研盾構鋼材料作為鉸鏈主體，使這款摺疊屏智能手機既輕巧又耐用，甚至比市場上大多數平板手機更輕。

HONOR NanoCrystal Shield：通過SGS的多種場景五星級玻璃整體抗摔能力認證，該顯示屏採用的二代納米微晶玻璃晶體密度提高50％，其抗跌能力提升10倍，更有效抵禦各種意外摔落。

生產自動化超過75％

至於HONOR的智能化工廠，其生產線自動化程度超過75％，還有，超過40％的生產線設備都是由HONOR自主研發。同時，目前HONOR只需28.5秒，便可製造一部智能手機。