華發「科技+」新一代好房子新品 首發亮相 房地產發展新模式「珠海範本」 率先落地

為加快形成房地產業新質生產力，4月26日，華發在珠海國際會展中心舉行華發「科技+」新一代好房子新品發布會。旗下橫琴璽、灣璽壹號、天鑾、四季雲山、金灣府等「新一代好房子」項目驚豔亮相。華發業主、媒體代表及社會各界人士近5,000人參加了此次發布會。

這是繼在業內首次發布「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」兩周之後，華發在業內再度首發「科技+」新一代好房子新品，標誌珠海市「數字化、智慧化、綠色化、產業化」新型住宅產品取得階段性成果，也標誌備受國家和行業追捧的「好房子」和房地產新質生產力有了可落地參考的「珠海範本」。

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五大領先技術標準領銜 重新定義AI時代好房子

華發日前首次發布了「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」，重新定義真正的「好房子」。

當前，房地產行業處於深度調整期。國家確立「好房子」要「綠色、低碳、智慧、安全」，珠海提出建設「數字化、智慧化、綠色化、產業化」四化新型住宅產品。為市場提供「好房子」，成為房企謀篇布局的着力點。

甚麼是好房子？

面對這一時代命題，珠海第一國企華發給出了自己獨到的解題思路。

早於4月13號的「新一代好房子華發科技+產品體系技術標準」發布會上，華發認為：科技是這個時代最大的紅利，在業內首次發布了AI時代的好房子產品體系技術標準，重新定義真正的「好房子」。

當中最值得關注的，當然便是五大領先性、示範性技術標準，包括環繞式、無干擾三層錯層超大露台與科技+無人機投遞、科技+數字化智慧社區與全屋智能家居、專享社區養老、科技+綠色低碳健康生活、科技+舒適安全迭代設計，以顛覆性的科技創新引領行業新一輪變革。

「四化十二優」實現創新突破

完整的技術標準可以概括為「四化十二優」，「四化」為經，「十二優」為緯，在戶型設計、智慧系統等數十個細分科技領域實現了創新突破。

新一代好房子創造性加入無人機配送要素，助力珠海加速邁向「天空之城」。

完整的技術標準概括為「四化十二優」，以數字化、智慧化、綠色化、產業化「四化」為經，以數字智慧社區、智慧無人機服務、專享社區養老、智能家居、綠色低碳、質美生態規劃、科技精工建築、健康可變戶型、高定品質精裝、智慧綠色園林、優+生活配套、優質物業管理等「十二優」為緯，在戶型設計、智能系統等數十個細分科技領域實現了創新突破。

新一代好房子華發科技+產品體系技術標準，不僅關注「好房子」本身，同時重建「好房子」與人、產業、城市之間的關係。

2024年，「低空經濟」被國家和珠海分別寫進政府工作報告，新一代好房子創造性加入無人機配送要素，不僅助力珠海加速邁向「天空之城」，更助推國家打造新質生產力的新引擎。

人口老齡化是新時代發展最突出的問題之一。新一代好房子率先推出專享社區養老，一舉解決了居家、社區、機構養老等模式的痛點，催生了銀髮經濟新業態，培育新質生產力發展的新動能。

新一代好房子華發科技+產品體系技術標準的每一點創新，都是踩在時代、城市、產業發展的脈搏之上，為行業注入了蓬勃的發展之力。

五大新品集中亮相 落位「好房子」華發率先交卷

時代的領航者，總是勝在理念，贏在行動。

技術標準首發僅僅兩周，華發又一次以領航者之姿出發，一舉推出「科技+新一代好房子」五大新品，將「好房子」的夢想藍圖變為美好現實。

發布會現場，華發股份珠海大區聯席總經理胡雨波對五大新品進行了深入細緻的講解。

橫琴璽

橫琴璽是珠海首個國際LEED、WELL雙金級認證的綠色健康住區；擁有全亞洲最大的水晶環形門廊與藏品級邁阿密風情園林；255㎡戶型打造270°環幕海景客廳與主臥，空間舒適度與視野開闊性完美結合，同時配備華發和華為聯合研發、引領行業的全屋智能家居，聯通11個功能空間9大類102個智能設備，實現36種智慧生活場景。

灣璽壹號

灣璽壹號由6家世界級大師天團連袂打造；六大歸家禮序，帶來最有儀式感的歸家體驗；15個重要社區活動節點，營造有溫度的社區生活；與華為聯手，建設全國領先的數字化智慧社區，通過與家庭智能系統及珠海「雲上智城」連結，打造創新型家庭、社區、城市的數字化、智慧化管理生態系統，為業主帶來萬物互聯的數字化生活體驗。

四季雲山

四季雲山以科技精工設計與建造，融合全鋁板幕牆體系+高性能系統窗+毫米級工藝，打造科技節能的新一代精工立面；與華為、海康威視合作研發的安防體系以及AI科技的深度應用，實現了從社區大堂到入戶的無感通行和社區全方位的安全守護，同時結合華發高水準的物業管理，實現了社區安防效率和物業服務的雙提升。

天鑾

天鑾集商場、酒店、辦公，會展中心、住宅於一體，是珠海最大的城市綜合體；主力產品為中小尺度精裝戶型，應用迭代空間模組化設計，打造引領行業的各功能空間細節，提升58項人性化設計，強化居家功能細節；39項高配品質空間，強化工藝工法、材料品質；17項超容收納載入模組，收納量超越傳統住宅40%。

金灣府

金灣府坐擁世界級設計大師劉太格、札哈等共同打造的藝術中心、華發商都、萬豪酒店等頂豪配套；2.6萬平方米社區公園，疊加社區景觀4.5萬平方米，戶均園林面積達33 平方米；38項科技+綠色技術應用，盡享低碳健康生活；迭代的戶型設計，以118平方米洋房戶型為例，超84%得房率，疊加20%陽台、獨立入戶電梯前室及多面舒適飄窗，實得率超100%。

開放式智能家居 各品牌互通互通

還有，必須要提出的是，作為是次新品特色的智能家居，採用開放式設計，能夠實現與各類品牌智能設備的互通互聯，可以滿足業主的定制化需求。因此，華發的智能家居沒有選擇為業主「包辦」全面配置，而是根據新品項目特點選擇合適的配置，並留足主機接口和選配升級空間，讓業主可以定制自己專屬的智慧家。

未來,華發還將陸續推出主城核心大宅香山湖畔、金灣濱海CBD項目金琴灣壹號和高新核心區項目深灣璽等一批「科技+新一代好房子」。尤其是萬眾矚目的城市之心、珠海灣、金灣璽項目，更是引領了好房子、四代宅的發展方向，值得期待。

重磅巨星連袂獻唱 共鑒華發「科技+」新一代好房子

建築是凝固的音樂。

發布會現場，香港天后楊千嬅、華語情歌天王李克勤、著名男高音歌唱家戴玉強、嗩呐演奏家劉雯雯傾情助陣，著名主持人尉遲琳嘉、劉彥池加持，群星連袂，共同為華發「科技+」新一代好房子新品加油。

精彩的暖場視頻和主持人簡短的開場之後，率先登台的是嗩呐演奏家劉雯雯。她和廣州交響樂團合作嗩呐協奏曲《百鳥朝鳳》，旋律動人又能逼真模擬鳥鳴的嗩呐與西洋管弦樂交相輝映，一幅百鳥鬧春的景象彷佛躍然眼前，技驚四座。

著名男高音歌唱家戴玉強帶來兩首經典歌曲《我的太陽》和《在那遙遠的地方》。作為享譽世界樂壇的著名男高音歌唱家和「中國三大男高音」之一，戴玉強以充沛的激情、富有美感的聲線，贏得了觀眾潮水般的掌聲。

渾厚的男高音餘音未了，是香港天后楊千嬅的款款開唱。《Ready or not》、《勇》、《處處吻》、《可惜我是水瓶座》、《野孩子》……熟悉的旋律響起，一幕幕青春的回憶湧上心頭，觀眾們一起開啟「大合唱」模式，將全場氣氛一次次推向熱潮。

華語情歌天王李克勤以一首《護花使者》將觀眾從回憶中拉回現實。隨後，《秒針》、《月半小夜曲》、《一生不變》、《深深》、《紅日》等經典歌曲，讓觀眾回到了那個粵語歌曲的黃金時代，沉浸其中久久不能釋懷。

演唱間隙的互動環節，幾位重磅級的歌手、歌唱家分別與現場觀眾分享了自己對居住的房子以及社區的要求和偏好，並結合自己的生活習慣和愛好，表達了他們對華發科技+新一代好房子產品的理解和感受。

推動更多「四化」新型住宅落地 參與「雲上智城」「天空之城」建設

展望未來，華發將以持續打造「科技+」新一代好房子產品為契機，推動珠海更多「四化」新型住宅落地，深度參與「雲上智城」、「天空之城」建設，助力珠海發展全域低空經濟,打造「雙碳」戰略示範城市和新能源之都 同時，加快構建房地產發展新模式，在新型城鎮化建設中當樣板，以更多好房子滿足人民對美好生活的嚮往，為「好房子」的時代大考交出滿分答卷，為房地產行業高品質發展、穩定宏觀經濟大盤貢獻更大力量。