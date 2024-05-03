中國銀行 ( 香港 ) 致力為客戶提供一站式的全球現金管理服務

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粵港澳大灣區發展潛力巨大，越來越多港資企業「北上」發展，利用大灣區的豐富資源及跨市場佈局產業鏈，迅速拓展內地市場。然而，本地企業在拓展跨區域業務時，往往會面對資金管理難題，不單需要大量資源處理日常財務工作，同時亦會面臨利率、匯率、流動性等風險因素，令資金無法即時有效運用，影響業務發展。

中銀香港積極支持企業「北上」拓展業務，針對企業面臨的資金管理難題，以全方位現金管理服務和一體化數字平台，為客戶實現「一點接入，統一管理」的司庫體系建設目標。

本地「北上」企業客戶的司庫建設需要

以一間成立於90年代初的傳統港資企業為例，其核心業務為生產及銷售服裝相關產品。經過多年發展，該企業已發展成為一家大型跨國企業，業務日漸擴大，覆蓋多個國家及主要地區時裝巿場，擁有衆多分子公司，並於中國內地設有生產基地，因此對全球財務、司庫管理需求陸續湧現，並主要分為以下三大種類。

第一是做好日常財務處理。在擴展初期，賬戶日常交易記錄大多以傳統會計形式，採用人手錄入財務系統及手動對賬，除了涉及大量人手檢查、核對工序，過程耗時，亦有可能因為各種原因導致簿記過程出現差錯、賬實不符等問題，使得實時且準確的現金管理成為進一步擴大發展的難題之一。

第二是集中管理各地賬戶資訊。企業在不同國家地區管有大量銀行賬戶，各地網上銀行需逐一登錄及管理，操作重複累贅，容易出現人手操作錯誤，銀行與企業之間的資訊缺乏統一性及完整性，對集團持續發展造成障礙。

第三是集中管理企業資金。企業在跨區域營運過程中，面臨全球金融市場波動和商業環境變化等風險，對跨境資金流動有一定的影響，因此他們需要整合傳統的、碎片化的資金管理組織和職能。

助力企業集中財務管理

推動司庫系統數字化及自動化轉型

憑藉中國銀行集團龐大的經營網絡和專業的金融服務優勢，中銀香港積極聯動大灣區內分行，攜手提升客戶體驗，為企業提供多元化跨境金融服務，並且善用國家跨境雙向資金池政策紅利，全面升級跨境財資管理方案。通過三大方面的措施，滿足「北上」企業管理資金需求。

首先是分階段建設司庫體系。企業需要強化總部集中管控力度，統籌資金「可視、可控、可歸集」。以中心化管理方針，利用中銀香港數字化現金管理平台「一點接入」，實時獲取大灣區內銀行賬戶資訊，統一視圖，協助集團企業掌握頭寸分佈與營運情況，妥善安排和運用集團資金。

第二是利用金融科技賦能管理。引入API、雲會計等與企業自身發展階段相結合的數字化金融工具，推動企業司庫數字化轉型。企業可利用銀企直聯等先進金融科技工具推動企業司庫數字化轉型，以企業自身的財務系統與中銀香港對接，實時監控全球賬戶，實現高效對賬，最大程度上保障集團的資金安全。更可通過手機移動銀行客戶端（iGTB MOBILE）隨時隨地追蹤交易狀態，簡易便捷地在線完成授權審批，提升整體財務管理效率。

第三是善用大灣區的跨境資金池政策。中銀香港針對企業架構、管理模式、業務營運等多個元素，剖析不同版本的跨境資金池政策。憑藉中銀香港全方位跨境現金管理服務，為企業設計最合適的方案，打通境內外資金通道，最大程度提升資金運用效率。

把握大灣區發展機遇

拓展港企生態圈

中銀香港助力企業立足灣區、放眼全球。憑藉政策解讀功底深、監管溝通能力強、業務實踐經驗多、全球佈局範圍廣、市場口碑評價好等眾多優勢，以領先市場的跨境現金管理方案，支持企業拓展業務，持續深耕中國內地市場。

展望未來，中銀香港將繼續發揮跨境金融優勢，針對本地市場動向、兩地政策解讀、全球資金管理模式，為各類企業客戶可持續發展提供有力支撑。中銀香港冀與客戶走得更近，與企業共創商機，為香港的繁榮發展作出積極貢獻。