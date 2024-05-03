moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

營商智慧 > 企業天地

中國銀行 ( 香港 ) 致力為客戶提供一站式的全球現金管理服務

【Presented by：WAW Creation】隨著粵港澳大灣區（以下簡稱「大灣區」）產業配套不斷完善，在各項政策紅利及區域優勢下，大灣區充滿無限商機，為企業擴展業務提供了一個極具吸引力的環境。為積極服務香港企業拓展大灣區市場，中國銀行 ( 香港 ) 有限公司（以下簡稱「中銀香港」）作為企業最重要的合作夥伴之一，發揮香港主要商業銀行集團的優勢，搶抓大灣區發展機遇，為不同行業和發展階段的企業提供全方位現金管理服務，並通過定制化的方案，精準解決企業痛點，持續為客戶創造價值。

Presented by：WAW Creation

粵港澳大灣區發展潛力巨大，越來越多港資企業「北上」發展，利用大灣區的豐富資源及跨市場佈局產業鏈，迅速拓展內地市場。然而，本地企業在拓展跨區域業務時，往往會面對資金管理難題，不單需要大量資源處理日常財務工作，同時亦會面臨利率、匯率、流動性等風險因素，令資金無法即時有效運用，影響業務發展。

中銀香港積極支持企業「北上」拓展業務，針對企業面臨的資金管理難題，以全方位現金管理服務和一體化數字平台，為客戶實現「一點接入，統一管理」的司庫體系建設目標。

 

本地「北上」企業客戶的司庫建設需要

以一間成立於90年代初的傳統港資企業為例，其核心業務為生產及銷售服裝相關產品。經過多年發展，該企業已發展成為一家大型跨國企業，業務日漸擴大，覆蓋多個國家及主要地區時裝巿場，擁有衆多分子公司，並於中國內地設有生產基地，因此對全球財務、司庫管理需求陸續湧現，並主要分為以下三大種類。

第一是做好日常財務處理。在擴展初期，賬戶日常交易記錄大多以傳統會計形式，採用人手錄入財務系統及手動對賬，除了涉及大量人手檢查、核對工序，過程耗時，亦有可能因為各種原因導致簿記過程出現差錯、賬實不符等問題，使得實時且準確的現金管理成為進一步擴大發展的難題之一。

第二是集中管理各地賬戶資訊。企業在不同國家地區管有大量銀行賬戶，各地網上銀行需逐一登錄及管理，操作重複累贅，容易出現人手操作錯誤，銀行與企業之間的資訊缺乏統一性及完整性，對集團持續發展造成障礙。

第三是集中管理企業資金。企業在跨區域營運過程中，面臨全球金融市場波動和商業環境變化等風險，對跨境資金流動有一定的影響，因此他們需要整合傳統的、碎片化的資金管理組織和職能。

 

助力企業集中財務管理

推動司庫系統數字化及自動化轉型

憑藉中國銀行集團龐大的經營網絡和專業的金融服務優勢，中銀香港積極聯動大灣區內分行，攜手提升客戶體驗，為企業提供多元化跨境金融服務，並且善用國家跨境雙向資金池政策紅利，全面升級跨境財資管理方案。通過三大方面的措施，滿足「北上」企業管理資金需求。

首先是分階段建設司庫體系。企業需要強化總部集中管控力度，統籌資金「可視、可控、可歸集」。以中心化管理方針，利用中銀香港數字化現金管理平台「一點接入」，實時獲取大灣區內銀行賬戶資訊，統一視圖，協助集團企業掌握頭寸分佈與營運情況，妥善安排和運用集團資金。

第二是利用金融科技賦能管理。引入API、雲會計等與企業自身發展階段相結合的數字化金融工具，推動企業司庫數字化轉型。企業可利用銀企直聯等先進金融科技工具推動企業司庫數字化轉型，以企業自身的財務系統與中銀香港對接，實時監控全球賬戶，實現高效對賬，最大程度上保障集團的資金安全。更可通過手機移動銀行客戶端（iGTB MOBILE）隨時隨地追蹤交易狀態，簡易便捷地在線完成授權審批，提升整體財務管理效率。

第三是善用大灣區的跨境資金池政策。中銀香港針對企業架構、管理模式、業務營運等多個元素，剖析不同版本的跨境資金池政策。憑藉中銀香港全方位跨境現金管理服務，為企業設計最合適的方案，打通境內外資金通道，最大程度提升資金運用效率。

 

把握大灣區發展機遇

拓展港企生態圈

中銀香港助力企業立足灣區、放眼全球。憑藉政策解讀功底深、監管溝通能力強、業務實踐經驗多、全球佈局範圍廣、市場口碑評價好等眾多優勢，以領先市場的跨境現金管理方案，支持企業拓展業務，持續深耕中國內地市場。

展望未來，中銀香港將繼續發揮跨境金融優勢，針對本地市場動向、兩地政策解讀、全球資金管理模式，為各類企業客戶可持續發展提供有力支撑。中銀香港冀與客戶走得更近，與企業共創商機，為香港的繁榮發展作出積極貢獻。