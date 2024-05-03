中銀香港卓越金融方案 助香港企業贏在灣區

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關注企業需求

加強產品服務創新

中銀香港「灣區‧商贏」跨境金融服務系列方案，是為滿足大灣區企業日漸發展的跨境業務需要，同時為處於不同跨境經營階段、從事不同行業和商貿活動的企業提供的綜合跨境金融服務，包括「創贏」、「穩贏」、「商貿贏」、「服貿贏」等子方案，一站式滿足到不同行業企業在不同發展階段的跨境需求，一經推出，就受到各界客戶的廣泛歡迎。

應對不同業務場景

打造專屬跨境金融服務

初到新市場的企業迫切需要快速熟悉政策，做好跨市場的商業發展策略，中銀香港以「創贏」子方案為「北上內地」開拓市場的港企提供基礎金融服務，包括為企業在深圳以及廣州註冊的新公司提供商事便利，並協助企業建立跨境賬戶管理架構。待業務發展到一定程度後，企業需要建設更強的一體化經營能力，此時，「穩贏」子方案便可以提供進階數碼化金融服務，協助企業高效處理更多、更複雜的跨境交易。

結合大灣區商貿進出口活力強勁的特點，中銀香港還為不同行業、業務屬性的企業提供專屬跨境金融服務方案，包括為進出口企業在港搭建貿易平台的「商貿贏」方案，為法律服務、檢測認證等高端服務企業提供的「服貿贏」方案，以及為電子通訊、零售等大灣區典型行業提供的「行業贏家」方案等等，助力企業走好每一步。

多元化跨境產品服務

廣受業界讚譽

為協助跨境企業及時獲取大灣區的市場動態，中銀香港近年推出線上自貿區圖書館、中銀商聚等數碼化資訊平台，提供免費實用的商業資訊，包括大灣區的最新趨勢、政策制度、營商案例和專家分享等；全面升級大灣區跨境財資管理服務，幫助企業分階段建立全球司庫體系，優化全球資金管理。

近年來，中銀香港積極融入粵港澳大灣區高質量發展，充分發揮跨境業務專業優勢，不斷提升金融服務水平，創新服務方案，為大灣區企業提供多領域全方位金融支持，在司庫建設、現金管理、數碼化轉型、ESG及人民幣等多個業務範疇，得到業界和大眾的肯定。

中銀香港作為中國銀行集團（以下簡稱「中銀集團」）最大的境外旗艦機構，深耕香港市場過百年，服務範圍覆蓋大灣區，充分發揮中銀集團全球化、綜合化跨境金融特色，以優質、高效的金融服務支援廣東企業「走出去」到境外，助力香港企業「走進來」到內地，融入國家發展。中銀香港期待繼續以金融力量服務大灣區實體經濟，持續創新作為、豐富銀企合作，致力於成為各類大灣區企業的得力合作夥伴，攜手企業贏在灣區。

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示：非常榮幸可以獲得明報頒發的「跨境金融服務——大灣區企業卓越金融服務方案大獎」，感謝社會各界及廣大客戶對中銀香港的認可和支持。此次獲獎不僅反映了專業評審和公眾對中銀香港企業服務的肯定，也展現了中銀香港在大灣區的品牌價值。

中銀香港服務大灣區客戶經驗豐富、綜合經營程度高、市場份額領先，結合粵港兩地企業的金融需求特點，力求為廣東企業南下香港境外經營、香港企業北上投資發展提供一體化的外貿外資企業跨境金融服務方案，統籌發展與安全，協助客戶防範風險、提高效率、增加收益，為客戶全球經營保駕護航。

中銀香港將繼續秉持創新發展理念，充分發揮中銀集團全球化、綜合化跨境金融特色，與母行在大灣區的各分行緊密聯動，不斷擴展跨境金融服務場景，完善客戶服務體驗，致力成為大灣區跨境金融服務的企業首選銀行。