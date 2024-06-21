大陸「冰牛」到港 市民食牛「有福」 撑回歸 廣南集團連續27年保障逾百萬噸鮮活食品供港

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廣南集團（1203.HK）作為駐港中資企業一員，攜其屬下香港營運實體廣南行，多年來堅持嚴謹作風，嚴選優質貨源，嚴控食品安全，植根社區、務實營運、服務民生。自香港回歸中國以來，廣南行已累計供港生豬超過1,250萬頭，累重超過130萬噸，為保障香港生鮮食材充足供應、維護市場穩定做出了突出貢獻。而廣南行亦從未停止開拓創新腳步，在穩定現有供港業務的同時，不斷增加在港投入，並開發引入新的優質產品，持續豐富市民餐桌。近期，廣南行又有了新動作。

2024年6月13日，在廣南集團統籌下，廣南行聯手其內地兄弟公司粵海食品珠海公司生產加工的首批345.8公斤冰鮮牛肉，從珠港澳食品加工園裝車出發，經港珠澳大橋海關驗放後順利通關，並於次日淩晨4時，經廣南行在港完成貨品驗收供向市場，標誌着粵港澳大灣區首家首例冰鮮牛肉成功供港，自此市民食牛肉多了一個選擇。

內地冰鮮豬肉率先供港

香港人一向愛吃新鮮肉（ 即本地新鮮屠宰，或 稱「熱鮮」），所以內地一直有活畜經本地代理 商進口來港，以滿足香港市民的飲食習慣和口感需求。廣南行作為香港三家活畜進口代理商之一，每日供港的活豬數量佔香港市場四成以上。而早年為保障香港肉食供應，廣南行亦率先推動內地冰鮮豬肉供港。近年來，廣南集團更順應多元化肉類消費需求，致力佈局粵港澳大灣區冰鮮肉產業鏈。

落戶珠海 生產加工「靚肉」

這次內地冰鮮牛肉實現首次供港，正是廣南集團 統籌粵港兩地旗下資源協同運作，構建多元化食品供應體系，加強供港食品品質和安全保障的重要舉 措之一。其內地屬下公司粵海食品珠海公司立足港珠澳大橋 一橋連兩端」區位優勢，於2023年在珠海市斗門區建成符合國家5A標準的「菜籃子」工程——珠港澳食品加工園，生產加工優質「放心肉」，推動食品工業提質升級，不斷滿足粵港澳大灣區的高品質食品需求。

廣南集團屬下香港公司廣南行多年來致力保障生鮮食品供港業務，擁有四十多年的生鮮供港經驗，並早已在香港下游市場開展終端資源的開發與積累。這次在集團的統籌下，珠港兩地公司協同發力，連成一線，冰牛終於到港。

甄選貨源 確保牛肉品質

為保障首批冰鮮牛肉順利供港，廣南集團聯同屬下公司在各個供應環節加強品質管控，在全國範圍內尋找符合條件的優質供港養殖基地，選取西門塔 爾牛和秦川牛作為首批供港冰鮮牛肉貨源，積極對接內地海關落實出口生產企業備案註冊，並嚴格遵循香港政府關於冰鮮肉類入境檢驗檢疫標準、分割工藝、冷鏈運輸配送等相關要求。按照香港牛肉分割標準與香港市民消費喜好，分割加工為包含肥牛、雪花、板腱等24個精品部位的冰鮮牛肉「六 分體」，並由具備0-4℃貯藏條件的冷鏈車進行運輸，做到閉環監控、全程追溯、冷鏈到港，有效保障了冰鮮牛肉的品質和安全。

廣南集團負責人表示，首批冰鮮牛肉成功供港，既強化公司作為粵港澳大灣區食品產業鏈品牌運營商的定位，同時也是作為香港回歸祖國暨特區成立27周年之際，帶給香港市民的一份實實在在的禮物。接下來，廣南集團將繼續發揮自身於粵港兩地的資源協同優勢，憑藉其健全的生鮮食品供應鏈及四十多年的高標準、高品質生鮮供港服務經驗，繼續做好各類優質生鮮食品供港服務保障，加強食品安全和品質管控，並開發新的特色優質產品，持續豐富香港市民餐桌。

拓展新業務 踐行社會責任

近年來，廣南集團在其控股股東粵海控股集團統籌部署下，於粵港澳大灣區不斷加強在食品生物領域的佈局發展力度，其資產及業務規模持續高速增長。在香港，廣南集團以其屬下廣南行為主體，積極開展投資並購及貿易批發、食品加工、門市零售等新業務拓展，在港資產及業務規模增長迅速，產業鏈愈加完善。與此同時，廣南行作為多年服務香港基層民生的駐港實體，堅持在關愛民生、服務社區方面發揮積極作用，除每年推出「慶回歸·優惠服務進社區」系列措施以外，亦積極參與社區義工、環境保護等社區關愛活動 ，盡顯其社會責任擔當，並連續兩屆參加「同鄉社團家鄉市集嘉年華」，將內地優質特色美食推介給市民。堅守初心供應更多特色美食在第二屆「同鄉社團家鄉市集嘉年華」舉行期間，廣南行不僅將承接上級集團「百千萬」工程的高州專項宣傳帶到市集，更是與高州當地果農與商戶合作，選用先進的「氣調保鮮」技術，「當日採、次日達」全程冷鏈運輸，將高州產正宗早熟茂名荔枝帶給市民，讓市民無需出港便能品嘗到中國「荔鄉」的地道風味。用於市集推廣的1,100公斤新鮮荔枝未到市集結束便被市民搶購一空，經廣南行協調其他渠道供港的超過15噸高州產茂名荔枝也在市場上廣受歡迎，茂名荔枝繼2023年亮相首屆「家鄉市集嘉年華」後，再一次引發香港市民追捧熱潮。

與高州的茂名荔枝一同被引介予香港市民的，還包括廣州老字號「燕塘」牛奶、「老廣州酸奶、全國棗業龍頭「MISSU」系列健康零食、無骨隆江豬腳等。「祖國各地家鄉都有着琳琅滿目的地道美食，不僅風味獨特，而且蘊含各地不同的特色文化」，廣南行相關負責人介紹說，「我們就是要不斷開發新的特色美食，將更多的家鄉風味帶給香港市民。廣南行近年不斷加大在香港的投入，不僅僅是因為我們有自身的發展需要，也因為我們面向香港市民，延續並堅守多年的生鮮食品保障供應這一神聖的社會責任，因為香港目前的整體安全與社會穩定已得到更有效的保障，大家安居樂業做正事，香港在國家發展大局中的融入也愈發深入，由治及興，未來可期！我們有信心與香港市民一道，『安心謀發展，奮力創明天』！」